Quốc hội đồng ý bổ sung 2 ngày nghỉ lễ là ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Sáng 21/11, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật có hiệu lực từ 1/3/2027.

Với Bộ luật Lao động, luật mới được thông qua đã chính thức bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, có hưởng lương. Đó là ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh - Liệt sĩ, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 27/7 dương lịch) - ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm 2027; Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 24/11 dương lịch) - ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm nay.

Như vậy từ năm 2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm hưởng nguyên lương, bao gồm: 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5, 1 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), 2 ngày Quốc khánh, 1 ngày Văn hóa Việt Nam.

Người dân thắp hương tại phần mộ của các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế

Một nội dung khác trong luật vừa được thông qua là quy định mới về thông báo lịch nghỉ lễ, Tết. Theo đó, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết. Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau.

Theo báo cáo của cơ quan soạn thảo quy định này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay.

Quy định cũng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thuê lại, đặc biệt về tiền lương.

Trong quá trình thảo luận dự án luật, một số đại biểu Quốc hội đề xuất quy định cụ thể nguyên tắc hoán đổi, nghỉ bù hoặc ấn định ngày nghỉ vào thứ sáu để thống nhất áp dụng hàng năm.

Giải trình về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho rằng đề xuất có thể phù hợp với những người làm việc theo giờ hành chính, có ngày nghỉ hàng tuần cố định, nhưng khó áp dụng với tất cả người lao động.

Nhiều doanh nghiệp tổ chức sản xuất liên tục, làm việc theo ca, kíp hoặc bố trí ngày nghỉ hàng tuần không cố định. Nếu áp dụng chung một phương án hoán đổi ngày nghỉ, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong bố trí nhân sự, duy trì sản xuất và có thể phát sinh thêm chi phí.

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Quy định này vừa bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe của người lao động, vừa giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp lịch làm việc.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị giữ cơ chế hiện hành, linh hoạt sắp xếp và hoán đổi ngày nghỉ lễ, Tết phù hợp với lịch từng năm, điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.