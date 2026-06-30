Sáng 30/6, đại diện Cục CSGT cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Một trong những thay đổi được người dân quan tâm là việc chính thức bãi bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính từ ngày 1/7. Đồng thời, nội dung sát hạch lý thuyết cũng được siết chặt thông qua việc tăng đáng kể số lượng câu hỏi và cập nhật nhiều kiến thức mới.

Cụ thể, đối với hạng A, A1, số câu hỏi tăng từ 25 lên 40 câu, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 36 câu; hạng B tăng từ 30 lên 50 câu, phải trả lời đúng ít nhất 45 câu; hạng C có 70 câu; các hạng D có từ 80-90 câu.

Từ 1/7, thí sinh thi sát hạch giấy phép lái xe sẽ không phải thi phần mô phỏng. Ảnh: Đình Hiếu

Nội dung câu hỏi cũng được thiết kế lại theo 4 nhóm, bổ sung kiến thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến tội phạm giao thông, quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và phòng ngừa tai nạn giao thông. Mục tiêu của việc điều chỉnh là buộc người dự sát hạch phải nắm vững quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng "học mẹo", "học đối phó".

Một điểm thay đổi quan trọng khác là từ ngày 1/1/2028, bài sát hạch thực hành lái xe mô tô sẽ được bổ sung thêm bài thi số 2. Đây là bài thi xử lý 11 tình huống giả định trên đường như: từ đường nhánh ra đường chính, quay đầu xe, vượt xe, tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng chờ đèn đỏ.

Bài thi được thực hiện trên sân có kích thước 15m x 60m, áp dụng phương pháp chấm điểm trực tiếp kết hợp thiết bị chấm điểm tự động. Việc bổ sung bài thi nhằm nâng cao kỹ năng quan sát, xử lý tình huống và ý thức nhường đường của người điều khiển xe mô tô - nhóm đối tượng thường liên quan đến nhiều vụ tai nạn giao thông do lỗi chuyển hướng và thiếu quan sát.

Rút ngắn 50% thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, Thông tư mới cắt giảm mạnh thời gian giải quyết các thủ tục. Theo đó, thời gian cấp mới giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc; thời gian cấp đổi giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2,5 ngày làm việc.

Đồng thời, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 2 giờ đối với trường hợp cấp mới và từ 3 ngày xuống còn 1 ngày đối với trường hợp cấp đổi.

Rút ngắn 50% thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Đình Hiếu

Đặc biệt, giấy phép lái xe điện tử sẽ được Cục CSGT cấp và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử VNeID trong vòng 2 giờ sau khi thí sinh đạt kết quả sát hạch.

Ngoài ra, từ ngày 1/1/2027, việc nhận diện thí sinh tại các kỳ sát hạch sẽ được thực hiện thông qua hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử. Công nghệ này giúp nâng cao tính khách quan, minh bạch, từng bước thay thế phương thức nhận diện trực tiếp bằng sát hạch viên.

Người dân có thể nộp hồ sơ đề nghị dự sát hạch hoặc cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc người dân chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Phòng CSGT hoặc Công an cấp xã được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ.