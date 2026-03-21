Ngày 21/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi trong sát hạch lái xe.

Theo đó, qua phân tích, đánh giá của Cục CSGT đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường, cũng như lỗi trong các vụ tai nạn giao thông, cho thấy còn chưa đồng bộ, thống nhất.

Cục CSGT đề xuất quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe. Ảnh: Đình Hiếu

Vị đại diện Cục CSGT đưa ra ví dụ như đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D: việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường, học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km, vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra, vào, tăng tốc, giảm tốc.

Như vậy, việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung vào phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức và kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, nhằm bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có đạo đức lái xe và kỹ năng tốt khi điều khiển phương tiện trên đường.