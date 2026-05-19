Ngày 19/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng sát hạch lái xe để cho “ra lò” người lái xe có kỹ thuật, kỹ năng và đạo đức.

Cục CSGT cho rằng, việc tạo môi trường sát hạch minh bạch, công bằng, đặt ra yêu cầu cho mỗi học viên phải có kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện thật.

“Từ khi đơn vị siết chặt việc sát hạch đường trường, tỷ lệ đỗ phần thi này đối với ô tô trong năm nay đã giảm tới 28% so với năm 2025”, đại diện Cục CSGT dẫn chứng.

Đồng thời, Cục CSGT đánh giá, việc nâng độ khó phần sát hạch đường trường, trình chiếu các clip về hậu quả tai nạn giao thông cho học viên trước khi bước vào các phần thi giúp đa phần học viên đã có ý thức và trách nhiệm hơn mỗi khi đặt tay vào vô lăng hoặc vặn ga xe máy.

Theo thống kê, từ ngày 1/3/2025 đến 7/5, tỷ lệ thi đạt chung đối với ô tô là 54%, xe máy là 65%. Trong đó, tỷ lệ đạt phần thi lý thuyết ô tô là 78%; sa hình ô tô 68%; đường trường 89%. Với xe máy, tỷ lệ đạt phần thi lý thuyết là 76%; sa hình 89%.

“Thời gian tới, Cục tiếp tục đề xuất thay đổi phần thi lý thuyết theo hướng tập trung vào quy tắc, đạo đức và văn hóa giao thông. Phần sát hạch đường trường sẽ bổ sung các tình huống liên quan đến quy tắc giao thông, các vi phạm thường gặp… nhằm chấm dứt việc học mẹo, thi mẹo”, đại diện Cục CSGT cho hay.