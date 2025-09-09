Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1940/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027.

Theo kế hoạch, năm 2025, Chính phủ vay tối đa 815.238 tỷ đồng. Cụ thể, vay cho cân đối ngân sách Trung ương tối đa 804.242 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương tối đa 443.100 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 361.142 tỷ đồng; vay về cho vay lại tối đa 10.996 tỷ đồng.

Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trả nợ của Chính phủ tối đa 506.949 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 468.542 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại tối đa 38.407 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2025-2027 tối đa hơn 2,2 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh

Về khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, quyết định nêu rõ mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 0 đồng. Mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh năm 2025 của Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa là 10.521 tỷ đồng.

Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương là tổng mức vay trong năm 31.773 tỷ đồng; tổng trả nợ gốc 3.323 tỷ đồng; tổng trả lãi và phí 3.147 tỷ đồng.

Vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có hạn mức trung, dài hạn khoảng 5,5 tỷ USD theo phương thức tự vay, tự trả; dư nợ ngắn hạn dự kiến tăng 18-20% so với cuối năm 2024.

Theo quyết định, kế hoạch vay, trả nợ năm 2025 thực hiện trong các mức tối đa đã nêu. Trường hợp phát sinh nhu cầu vượt mức tối đa nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch.

Đối với Chương trình quản lý nợ công 3 năm, giai đoạn từ 2025-2027, về vay, trả nợ của Chính phủ, quyết định nêu rõ tổng mức vay của Chính phủ tối đa khoảng 2,2 triệu tỷ đồng.

Trong đó, vay cho ngân sách Trung ương hơn 2,18 triệu tỷ đồng. Vay về cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 35.000 tỷ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2025-2027 tối đa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng hơn 1,2 triệu tỷ đồng; trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 120.000 tỷ đồng...

Về hạn mức bảo lãnh Chính phủ, đối với bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu, mức bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2025-2027 tối đa 14.160 tỷ đồng.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, trong giai đoạn 2026-2027, mức bảo lãnh phát hành trái phiếu sẽ áp dụng theo nguyên tắc của năm 2025: bằng số nợ trái phiếu đến hạn trừ đi số thu hồi từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô bảo lãnh cụ thể căn cứ vào tình hình thu hồi nợ đến hạn và kết quả phát hành trái phiếu trên thị trường.

Quyết định yêu cầu Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ; nghiên cứu các phương thức huy động vốn vay mới.

Bộ Tài chính chủ động điều hành khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ theo nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương với lãi suất phù hợp. Trái phiếu cần được phát hành đa dạng, bảo đảm kỳ hạn bình quân theo mục tiêu Quốc hội đề ra. Đồng thời, Bộ cũng điều hành dự toán chi trả nợ năm 2025 và bố trí nguồn để thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt; chủ trì quản lý nợ nước ngoài của khu vực tư nhân.