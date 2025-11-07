Tại lễ khai mạc triển lãm bán dẫn SEMI EXPO Việt Nam 2025 sáng 7/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có những chia sẻ về tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh.

Theo đó, Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu phát triển toàn chuỗi từ nghiên cứu, thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến sản xuất, đồng thời hình thành các trung tâm nhân lực và trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên sâu về bán dẫn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện ngày 7/11. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: "Việt Nam đang có đủ điều kiện, nội lực cần thiết để từng bước nâng cao vị thế của mình trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn". Ông chỉ ra những lợi thế của Việt Nam như hệ thống chính trị ổn định, môi trường kinh tế vĩ mô vững chắc, vị trí địa lý chính trị thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào với chi phí cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng đề nghị quốc tế "hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình triển khai xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên, thông qua cung cấp thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, chuyển giao năng lực công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành một dây chuyền sản xuất theo chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo các dự án được triển khai có hiệu quả".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm thông tin về ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm thông tin thêm, Việt Nam hiện có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên trong công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn. Các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, Amkor, Foxconn, Hana Micron tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam, trong khi những tên tuổi công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Qualcomm, Coherent, Marvell đã chọn Việt Nam làm cứ điểm nghiên cứu và phát triển chip.

“Những kết quả này là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời thể hiện bước tiến chiến lược của Việt Nam trong hành trình ‘đi tắt đón đầu’ – phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nên lựa chọn phân khúc phù hợp với năng lực sẵn có

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Clark Tseng - Phó Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn SEMI đánh giá Việt Nam đang có thế mạnh lớn trong lắp ráp và sản xuất điện tử, đặc biệt với các sản phẩm như smartphone, xe điện. Khẳng định đây là hai lĩnh vực có tiềm năng lớn, ông cho rằng các loại chip phục vụ điện tử tiêu dùng - dù cho thị trường nội địa hay xuất khẩu - đều có nhu cầu mạnh mẽ.

"Các dòng chip này thường sử dụng công nghệ đã trưởng thành, nên chi phí đầu tư tương đối dễ chịu. Đây có thể là hướng đi mà Việt Nam nên tập trung", chuyên gia nêu quan điểm.

Theo ông, mỗi quốc gia trong khu vực đều có thể tìm thấy lợi thế riêng trong chuỗi cung ứng bán dẫn và Việt Nam nên lựa chọn những phân khúc phù hợp với năng lực sẵn có. Với nền tảng nhân lực dồi dào, chi phí cạnh tranh và kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử, việc phát triển năng lực thiết kế, đóng gói và kiểm thử cho dòng chip điện tử dân dụng được xem là hướng đi “vừa sức” và hiệu quả.

Ông Clark Tseng - Phó Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn SEMI - trao đổi bên lề triển lãm SEMI EXPO Việt Nam 2025. Ảnh: Du Lam

Bên cạnh đó, để tận dụng cơ hội, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, logistics và đặc biệt là nhân lực kỹ thuật cao. “Nguồn nhân lực là một trong những thế mạnh của Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao để giữ chân nhân tài. Giữ chân nhân lực chất lượng cao là yếu tố cốt lõi”, ông nói.

Ông cũng nhận xét Việt Nam có môi trường chính trị và chính sách rất ổn định; có nhiều hiệp định thương mại tự do với các quốc gia khác. Đây là lợi thế rất lớn trong việc thu hút đầu tư và xây dựng các cơ sở sản xuất mới.

Bộ Tài chính đang chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với doanh nghiệp, viện trường và các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác công - tư, tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Theo ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc NIC, Việt Nam đang phối hợp với tập đoàn Samsung và các tập đoàn như Amkor để ưu tiên phát triển về đóng gói, kiểm thử theo công nghệ tiên tiến.

"Đây là một trong những công đoạn rất quan trọng và có giá trị gia tăng cao trong ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam cũng đang có định hướng hình thành các nhà máy sản xuất chip trong nước, cho thấy những bước đi rất chắc chắn từ công đoạn thiết kế, đóng gói, kiểm thử và sau này là phần chế tạo", ông Võ Xuân Hoài cho hay.

Sự kiện SEMI EXPO Việt Nam 2025, với hàng loạt hội thảo, diễn đàn và hoạt động kết nối chuỗi cung ứng, được xem là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định vị thế trong bản đồ bán dẫn toàn cầu.