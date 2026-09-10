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Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc Toyota Fortuner màu trắng mang biển số MH 14 LN 4888 đang di chuyển trên đường Chakan MIDC, gần thành phố Pune, bang Maharashtra, trong điều kiện trời mưa. Một phương tiện khác chạy phía sau và ghi lại toàn bộ diễn biến.

Ban đầu, biển số của chiếc Fortuner vẫn hiện rõ. Tuy nhiên, sau một thời gian di chuyển, một tấm màn màu đen bất ngờ xuất hiện và che kín toàn bộ biển số phía sau. Các ký tự trên biển số gần như không còn nhìn thấy.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người dùng tiếp tục tìm kiếm thông tin về chiếc xe và phát hiện lịch sử vi phạm giao thông khá dài.

Toyota Fortuner dùng thiết bị lật biển số, “nợ” tiền phạt nguội hơn 30 triệu

Theo dữ liệu được chia sẻ từ ứng dụng Car Info, chiếc Fortuner đang có tổng cộng 103.000 rupee (khoảng 31 triệu đồng) tiền phạt nguội chưa thanh toán.

Phần lớn các biên lai phạt có mức 2.000 rupee (khoảng 543.000 đồng) , liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ. Ngoài ra, chiếc xe còn có một số khoản phạt do không thắt dây an toàn và một biên lai 1.000 rupee (hơn 220.000 đồng) liên quan đến việc biển số được gắn hoặc sơn không đúng quy định.

Đáng chú ý, lịch sử vi phạm cho thấy chiếc xe đã nhiều lần bị xử phạt vì chạy quá tốc độ. Việc biển số có thể được che kín bằng thiết bị tự động khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về mục đích của chủ xe.

Theo CarToq, trên thị trường Ấn Độ có nhiều loại thiết bị lật, che biển số. Những sản phẩm này được bán qua mạng xã hội và một số cửa hàng, trong đó có các loại được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Sau khi đoạn video lan truyền, cảnh sát Pimpri-Chinchwad đã xác định được chiếc Fortuner. Nhà chức trách sau đó phạt chủ xe thêm 4.500 rupee (khoảng 1,23 triệu đồng) vì sử dụng thiết bị che giấu biển số.

Chiếc xe chưa bị tịch thu. Chủ phương tiện được cơ quan quản lý giao thông (RTO) triệu tập để giải quyết các khoản tiền phạt còn tồn đọng.

Vụ việc nhận được nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc sử dụng thiết bị che biển số có thể khiến việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông trở nên khó khăn hơn, đặc biệt trong trường hợp xe thường xuyên chạy quá tốc độ.

Trong khi đó, một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp mạnh hơn đối với những phương tiện có lịch sử vi phạm giao thông kéo dài.

Theo Cartoq

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