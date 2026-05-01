Ngày 1/5, ghi nhận tại chợ Cồn, TP Đà Nẵng, lượng người dân và du khách đổ về tham quan, ăn uống, mua sắm tăng đột biến khiến nhiều khu vực chật kín người từ trưa đến chiều.

Tại khu ẩm thực, các dãy hàng ăn gần như không còn chỗ trống. Du khách phải len lỏi qua những lối đi hẹp để tìm chỗ ngồi hoặc gọi món.

Nhiều gia đình, nhóm khách du lịch xếp hàng dài trước các quầy đặc sản nổi tiếng như mì Quảng, bún mắm, nem lụi, bánh bèo…

Lối đi khu ẩm thực tại chợ Cồn đông kín khách

Các chủ quán liên tục phục vụ, hoạt động hết công suất trong nhiều giờ. Đặc biệt, khu bán chè, sinh tố và nước giải khát là nơi tập trung đông khách nhất.

Nhân viên tại các quầy liên tục chế biến để kịp phục vụ dòng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ.

Du khách tìm đến chợ Cồn thưởng thức các món ăn đặc sản Đà Nẵng

Chợ Cồn là một trong những khu chợ truyền thống nổi tiếng và lâu đời ở Đà Nẵng, nằm ngay trung tâm thành phố. Chợ Cồn được nhiều người biết đến là "thiên đường" ẩm thực trong lòng TP Đà Nẵng, được du khách quay lại nhiều lần.

Chợ có hàng trăm gian hàng kinh doanh đa dạng từ quần áo, đồ gia dụng đến đặc sản miền Trung và đồ lưu niệm.

Điểm hút khách nhất của chợ là khu ẩm thực với hàng loạt món ăn đặc trưng của Đà Nẵng như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, bánh căn, bún mắm, ốc hút, ram cuốn cải hay các món chè, sinh tố, trái cây dầm.

Ngoài thưởng thức tại chỗ, nhiều du khách còn ghé khu thực phẩm khô để mua đặc sản như khô mực, tôm khô, các loại mắm về làm quà sau chuyến du lịch.

Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ từ ngày 25/4 đến 3/5 năm nay dự kiến tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp này, thành phố đón 1.460 chuyến bay nội địa và quốc tế, cùng chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa khoảng 1.500 du khách quốc tế và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ.

Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận sức hút lớn của Đà Nẵng trong dịp lễ năm nay. Theo Booking.com, Đà Nẵng dẫn đầu lượng tìm kiếm của du khách Việt trong tháng 4/2026; còn Agoda xếp thành phố vào nhóm điểm đến có lượt tìm kiếm lưu trú cao nhất dịp lễ.