Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17h30 ngày 31/12, bà L.T.S. (SN 1959, trú phường Nguyệt Viên) đi bộ từ nhà ra điểm dừng xe buýt dọc Quốc lộ 1A để về nhà con rể ở xã Biện Thượng. Khi đi, bà S. mang theo 12 triệu đồng để đóng góp cho dòng họ.

Trong lúc bà S. đang chờ xe, Lê Quang Huy (SN 1982, trú thôn Chuế Cầu, xã Hà Trung) điều khiển ô tô gắn biển kiểm soát giả (nhằm tránh bị phạt nguội) dừng lại hỏi chuyện.

Biết bà S. đang bắt xe về xã Biện Thượng, Huy nói tiện đường và mời bà lên xe đi cùng. Thấy Huy tỏ ra nhiệt tình, lại cùng tuyến đường, bà S. tin tưởng và đồng ý lên xe để không phải chờ đợi lâu.

Đối tượng Huy bị bắt sau 24h lẩn trốn. Ảnh: CACC

Khi xe đi đến địa phận thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng, Huy bất ngờ rẽ vào khu bãi đất trống, vắng người rồi dừng lại. Tại đây, đối tượng dùng dao gọt hoa quả khống chế bà S., sau đó dùng dây rút nhựa trói tay nạn nhân và cướp 10,5 triệu đồng cùng một đôi khuyên tai bằng vàng tây, tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Gây án xong, Lê Quang Huy bỏ mặc bà S. tại hiện trường rồi lên xe tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Đến 21h30 ngày 1/1/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Quang Huy khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn qua địa bàn phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Lê Quang Huy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.