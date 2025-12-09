Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Nguyên (SN 2008) và Mai Quang Anh (SN 2007) về hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 19h ngày 7/12, hai đối tượng thuê ông L.Đ.T. chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với giá 50.000 đồng.

Khi đến khu vực bờ sông Tam Điệp (thuộc tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn), chúng yêu cầu dừng xe.

Đối tượng Trần Văn Nguyên (áo đen) và Mai Quang Anh cùng tang vật. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, các đối tượng dùng dao kề vào cổ ông T. uy hiếp và cướp chiếc xe máy.

Sau gần 24 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an địa phương đã bắt giữ 2 nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên và Quang Anh khai nhận hành vi phạm tội. Do cần tiền tiêu xài, cả hai rủ nhau mua dao dài 30cm làm hung khí đi cướp.

Cơ quan chức năng xác định Mai Quang Anh từng bị TAND TP Hà Nội kết án về tội "Cướp giật tài sản" năm 2024.