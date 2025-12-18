Hai nghi can là Võ Phi Long (SN 2004) và Nguyễn Quốc Công (SN 2002, cùng ngụ xã Củ Chi). Cả hai được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, chiều 22/11, Long và Công rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 20h45 cùng ngày, hai đối tượng mang theo dao, chở nhau bằng xe máy đến đường Đặng Công Bỉnh (Ấp 24, xã Xuân Thới Sơn).

2 kẻ cướp khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Phát hiện chị Nguyễn Thị L. (SN 1983) đi xe máy một mình, chúng áp sát chặn đầu xe. Đối tượng Công nhảy xuống túm cổ áo, kề dao vào cổ nạn nhân uy hiếp: “đưa tiền đây!”.

Hoảng sợ, chị L. chỉ tài sản để trong cốp xe. Hai đối tượng lấy túi xách bên trong có một điện thoại và 5,2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tài sản cướp được, chúng bán điện thoại lấy 800 ngàn đồng và chia nhau tiêu xài. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy xét và bắt giữ 2 kẻ cướp. Được biết, cả hai đều có tiền án về tội cướp.