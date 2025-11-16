Xem video:

Video từ camera an ninh cho thấy một chiếc Thar ROXX màu đen đang đỗ cạnh một tòa nhà, cửa kính ghế lái hạ xuống. Một con chó hoang đi từ phía hành lang, tiến gần đến xe rồi đứng lên bằng hai chân trước, thò đầu vào quan sát. Chỉ một giây sau, nó nhảy thẳng vào bên trong xe qua cửa sổ.

Ngay lập tức, từ ghế phụ phía trước, một người phụ nữ hốt hoảng bật cửa, nhảy ra ngoài trong trạng thái hết sức hoang mang. Có vẻ cô chỉ đang ngồi đợi ai đó và mở cửa kính cho thoáng, không ngờ lại gặp “vị khách không mời”.

Sau vài giây định thần, người phụ nữ cố gắng gọi và xua con chó ra khỏi xe. Con vật cũng "lúng túng" chẳng kém và phải mất một lúc mới chịu nhảy ra ngoài. Lúc này, người phụ nữ mới thở phào, đóng cửa xe lại.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước: “Nó muốn lái thử chiếc SUV hot nhất Ấn Độ thôi mà!”; “Kiếp trước làm reviewer xe, kiếp này làm chó.”

Theo Cartoq

