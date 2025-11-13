Xem video:

Sự việc được camera ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

Tài khoản @karnatakaportf, người chia sẻ video kèm theo dòng cảnh báo: “ Cảnh báo an toàn cho tài xế! Hãy kiểm tra kỹ xe của bạn trước khi khởi hành, đặc biệt là phần khoang máy, hốc bánh và gương chiếu hậu. Khi trời trở lạnh và mưa ẩm, rắn cùng các loài nhỏ thường tìm nơi ấm áp để trú ngụ trong xe.”

Theo bài đăng, sự việc xảy ra trên tuyến đường Namakkal – Salem. May mắn, người lái đã kịp dừng xe an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều người lo ngại, đặc biệt trong thời điểm thời tiết chuyển lạnh, dễ thu hút động vật nhỏ chui vào xe để tránh rét.

Giới chức địa phương và các chuyên gia động vật hoang dã cũng khuyến cáo người dân nên kiểm tra kỹ phương tiện trước khi khởi động, nhất là khi xe đỗ lâu hoặc đỗ gần khu vực có cây cối rậm rạp. “Chỉ vài phút kiểm tra có thể giúp tránh một tai nạn hay cú sốc bất ngờ,” thông báo viết.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng vừa sợ hãi vừa hài hước bình luận: “Vật thể trong gương có thể độc hơn bạn nghĩ,” một người đùa. “Đây không còn là gương chiếu hậu, mà là gương kinh hoàng,” người khác viết.

“Tôi từng gặp chuyện tương tự khi chạy xe máy. Mười năm sau vẫn không dám sờ lại chiếc xe đó,” một tài khoản chia sẻ.

Một số người còn đặt câu hỏi liệu rắn có dễ dàng chui vào bên trong gương chiếu hậu hay không. Theo các chuyên gia, điều này hiếm xảy ra, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ. Trước đó, tháng 12 năm ngoái, một gia đình ở Singapore cũng ghi lại cảnh con rắn trườn ra khỏi gương và nằm vắt ngang kính chắn gió khi xe đang chạy.

