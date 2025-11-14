Xem video:



Rạng sáng thứ Bảy vừa qua, Trung sĩ Mohamed Hacham thuộc Sở Cảnh sát Melvindale - bang Michigan phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ và yêu cầu dừng xe. Khi đến gần, anh phát hiện người phụ nữ ngồi ghế phụ đang đau đẻ dữ dội. Người chồng luống cuống nói: “Cô ấy sắp sinh rồi”. Người vợ thì thốt lên: “Tôi cảm nhận được em bé đang ra ngoài!”.

Giữ bình tĩnh, Hacham trấn an cả hai: “Hít thở sâu, bình tĩnh nhé, đội cứu hộ đang trên đường đến”. Tuy nhiên, đứa trẻ dường như không thể chờ đợi. Qua bộ đàm, người hướng dẫn anh xử lý tình huống lại chính là anh trai ruột – nhân viên trực tổng đài 911.

“Nghe kỹ nhé, tôi sẽ hướng dẫn từng bước. Đặt cô ấy nằm ngửa, đầu cao hơn vai”, giọng người anh vang lên qua radio. Khi nhận thấy không thể đưa sản phụ ra khỏi xe kịp, Hacham ngả hẳn ghế sau, làm theo chỉ dẫn. Và chỉ ít phút sau, bé gái Galilea chào đời ngay trong xe bán tải.

“Bé thở rồi, bé khóc rồi,” Hacham thông báo qua bộ đàm trong niềm vui khôn xiết.

Trưởng công an Melvindale, ông Chris Egan, tự hào chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào về các sĩ quan của mình. Họ đã giúp một sinh linh nhỏ bé đến với thế giới này một cách an toàn”.

Còn Hacham dí dỏm nói: “Những gì được học ở học viện cảnh sát chắc chắn không có mục ‘đỡ đẻ’. Nhưng có lẽ Chúa đã sắp đặt để hôm đó anh tôi là người trực tổng đài, và tôi là người có mặt đúng lúc”.

Sản phụ Maria xúc động nói: “Tạ ơn Chúa, anh ấy đã giúp chúng tôi. Tôi từng nghĩ gặp cảnh sát thường là chuyện rắc rối, nhưng lần này thì khác. Họ thật tử tế và đáng quý.”

Sau này, khi bé Galilea lớn lên, chắc hẳn cô bé sẽ được nghe kể đi kể lại câu chuyện đặc biệt về ngày mình chào đời và có thể sẽ cùng bố mẹ quay lại đồn cảnh sát Melvindale để gặp hai anh em “ông đỡ” Mo và Joe Hacham, những người đã giúp em cất tiếng khóc đầu tiên giữa một ca tuần tra giao thông tưởng chừng bình thường.

Theo Motorbiscuit

