Người điều khiển xe là Kristina Chambers, một phụ nữ giàu có, cho rằng nguyên nhân tai nạn là do đôi giày cao gót đắt tiền. Tuy nhiên, với nồng độ cồn gấp bốn lần mức cho phép, đôi giày 1.000 USD không thể là lý do duy nhất.

Theo lời Chambers, cô mất kiểm soát chiếc Porsche 911 vì giày cao gót mắc vào bàn đạp. Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy bà này vừa uống rượu, vừa lái xe ẩu trên phố đông. Hồ sơ tòa án cho biết nồng độ cồn trong máu của Chambers gấp bốn lần giới hạn pháp luật (BAC ≥ 0,32%).

Ở Texas, lái xe khi say xỉn là vi phạm pháp luật, trong khi lái xe mang giày cao gót thì không. Tuy nhiên, như lái xe dép xỏ ngón, giày cao gót dễ làm kẹt chân phanh, tăng nguy cơ mất kiểm soát.

Cuối cùng, tòa Texas tuyên Chambers phạm tội vô ý gây chết người, với mức án 11 năm 14 ngày tù giam. Bất kể hai hay hai mươi năm, hy vọng cô sẽ không cầm lái trong một thời gian dài.

