Trụ cột gia đình ở tuổi 21

Sun Pan (21 tuổi) sống tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) hiện là lao động chính trong gia đình có tới 6 người em nhỏ.

Sun Pan đi bán thịt lợn, giúp bố mẹ nuôi các em. Ảnh: SCMP

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến Sun Pan sớm phải trưởng thành. Em gái 18 tuổi bị tật cánh tay phải sau một tai nạn thời thơ ấu, còn em trai út bị chẩn đoán mắc hội chứng Down. Những người em khác vẫn đang trong độ tuổi đến trường. Trong khi đó, ông bà nội ở với gia đình Sun Pan, ông nội hiện bị liệt.

Sun Pan luôn mơ ước được học đại học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu quyết định ở nhà làm việc, gánh vác trách nhiệm tài chính.

Công việc bán thịt lợn của gia đình, vốn do người cha đảm nhiệm, nay được chuyển giao gần như hoàn toàn cho cậu, trong khi mẹ ở nhà chăm sóc các em và ông bà.

Mỗi ngày của Sun Pan bắt đầu từ 2h sáng. Cậu cùng cha giết mổ, chuẩn bị thịt để kịp mang ra chợ từ sớm.

Khoảng 4h, cậu quay về nhà đón người em gái khuyết tật, đưa em đi chợ cùng để phụ giúp bán hàng. Vì lo em có thể bị trêu chọc hoặc bắt nạt, cậu luôn để em ở bên cạnh, SCMP đưa tin ngày 28/4.

Đến giữa trưa, hầu hết thịt lợn đã được bán hết. Buổi chiều, Sun tiếp tục livestream bán hàng và đóng gói đơn đặt hàng trực tuyến. Cậu có gần 150.000 người theo dõi trên mạng xã hội nên thường phát trực tiếp để bán các nhu yếu phẩm khác.

Tổng thời gian làm việc mỗi ngày của Sun có thể lên tới 18 giờ, với thu nhập khoảng 700 nhân dân tệ (2,7 triệu đồng), đủ để trang trải phần lớn chi phí sinh hoạt của cả gia đình.

Sun Pan tranh thủ ăn khi đi bán hàng. Ảnh: SCMP

Giấc mơ giảng đường dang dở

Sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của chàng trai trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách hàng và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau đó là những áp lực không nhỏ. Sun thừa nhận, cậu thường xuyên cảm thấy mâu thuẫn và kiệt sức trước gánh nặng tài chính.

“Tôi cũng muốn được đi học đại học như bạn bè, hoặc có một công việc để xây dựng tương lai riêng, chứ không chỉ làm việc cật lực để duy trì gia đình”, cậu chia sẻ.

Dù đã đến tuổi lập gia đình, Sun cho biết không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Điều khiến cậu trăn trở nhất là mong muốn cha mẹ dừng sinh thêm con, để cậu có thể tập trung chăm lo cho các em hiện tại. Tuy nhiên, cha mẹ cậu (lần lượt 48 và 44 tuổi) vẫn bày tỏ mong muốn có thêm con.

Cha cậu cho rằng, gia đình đông con sẽ tăng khả năng thành công trong tương lai; còn mẹ tin rằng, môi trường đông anh chị em giúp trẻ tự tin hơn.

Quan điểm này phần nào phản ánh tư duy truyền thống tại Trung Quốc, nơi việc có nhiều con cháu từng được xem là biểu tượng của phúc lộc và sự ổn định. Dẫu vậy, trong bối cảnh kinh tế hiện đại, cách nhìn này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng Sun đang phải gánh thay trách nhiệm của cha mẹ và xứng đáng có cuộc sống riêng. Một số ý kiến chỉ trích tư duy sinh nhiều con trong điều kiện kinh tế hạn chế, cho rằng điều đó có thể khiến khó khăn lặp lại qua các thế hệ.

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm khác nhận định, việc hỗ trợ gia đình là lựa chọn cá nhân của Sun, đồng thời cha mẹ cậu cũng có quyền quyết định về việc sinh con. Một số người còn hoài nghi rằng việc nhấn mạnh mâu thuẫn gia đình có thể nhằm thu hút sự chú ý và cảm thông từ công chúng.