XEM VIDEO: Khung cảnh tấp nập tại phiên chợ 0 đồng ở xã biên giới Buôn Đôn

Ngày 7/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Buôn Đôn tổ chức phiên chợ 0 đồng để giúp bà con vùng biên giới đón mùa xuân mới vui tươi. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân ở khắp các buôn làng đã tập trung về Trung tâm Văn hóa xã Buôn Đôn để tham gia phiên chợ, khiến không khí nơi đây trở nên náo nhiệt và rộn ràng.

Tại phiên chợ, người dân được cán bộ Công an, Biên phòng, lực lượng đoàn viên, thanh niên... nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ lựa chọn hàng hóa phù hợp với nhu cầu gia đình.

Hàng ngàn người dân tham gia phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Hải Dương

Anh Triệu Đoàn Sơn (32 tuổi, trú thôn Thống Nhất) không giấu được sự xúc động khi tự tay lựa chọn từng món nhu yếu phẩm với giá 0 đồng như gạo, mắm muối, dầu ăn đến bánh kẹo...

Cầm túi quà nặng trĩu trên tay, anh Sơn chia sẻ, gia đình anh thuộc diện khó khăn nên khi biết mình có tên trong danh sách đi chợ, cả nhà ai cũng vui mừng. Số hàng hóa này là món quà rất ý nghĩa, giúp gia đình anh có một cái Tết ấm cúng và tươm tất hơn.

Cùng chung niềm vui, chị H'Pỗ M'lô (28 tuổi, trú tại buôn Rang) cho biết, chị và bà con trong buôn đã có mặt tại trung tâm xã từ sớm để tham gia phiên chợ. Tại phiên chợ chị đã tự tay lựa chọn những mặt hàng thiết yếu mà gia đình đang thiếu. Với chị, đây là những món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa trong dịp Tết này.

"Những món hàng thiết yếu này đã giúp người dân nghèo chúng tôi đỡ được phần nào chi phí mua sắm Tết", chị H'Pỗ M'lô chia sẻ.

Bà Trần Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn cho biết, phiên chợ 0 đồng đã mang đến hàng ngàn suất quà ý nghĩa cho người dân địa phương. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành đối với bà con vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Bà Thủy cho biết, các đối tượng được nhận quà là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những phần quà thiết thực được trao đúng đối tượng không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Hình ảnh ghi nhận tại phiên chợ 0 đồng ở xã Buôn Đôn:

Hàng ngàn người dân xã biên giới Buôn Đôn tham gia phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Hải Dương

Chợ 0 đồng có nhiều mặt hàng thiết thực với người dân biên giới. Ảnh: Hải Dương

Một gian hàng rau, củ, quả ở chợ 0 đồng. Ảnh: Hải Dương

Nữ cán bộ Công an phát quà cho người dân. Ảnh: Hải Dương

Người dân vui mừng vì chợ 0 đồng có nhiều mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Hải Dương

Chị H'Pỗ M'lô vui mừng nhận quà từ cán bộ biên phòng. Ảnh: Hải Dương