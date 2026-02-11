Khác với những phiên chợ thường nhật, chợ phiên Ba Chẽ được tổ chức định kỳ hai phiên mỗi tháng, vào thứ Bảy tuần đầu và tuần thứ ba. Phiên chợ đầu tiên diễn ra trong hai ngày 6 và 7/2/2026 (tức 19, 20 tháng Chạp), đúng thời điểm người dân vùng cao chuẩn bị đón Tết. Bởi thế, không khí chợ càng thêm rộn ràng, ấm áp, như một cuộc hẹn quen của núi rừng trước thềm năm mới.

Không gian chợ mở ra giữa lòng xã Ba Chẽ, nơi người Dao, Sán Chỉ, Tày, Kinh… cùng hội tụ. Từ sáng sớm, từng tốp người gùi hàng xuống chợ. Những mớ rau rừng còn đẫm sương, những bó dược liệu phơi khô, nải chuối rừng, mớ cá suối tươi rói hay con gà đồi được buộc gọn gàng… tất cả làm nên bức tranh sinh động của đời sống vùng cao. Mỗi gian hàng không chỉ bày bán sản phẩm, mà còn kể câu chuyện về núi rừng, về tập quán canh tác và cách người Ba Chẽ gìn giữ sinh kế qua bao thế hệ.

Chợ phiên với nhiều sản vật, mặt hàng đậm màu ẩm thực, văn hóa địa phương. Ảnh: Mỹ Dung

Điểm nhấn dễ nhận thấy của chợ phiên là sự đa dạng sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương. Nông sản, dược liệu rừng, các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ba Chẽ hiện diện khá đầy đủ. Xen giữa đó là những gian hàng thủ công mỹ nghệ: thổ cẩm, đồ mây tre đan, trang phục thêu tay của đồng bào Dao Thanh Y với những hoa văn cầu kỳ, tỉ mỉ. Không ít du khách dừng lại khá lâu, vừa lựa chọn sản phẩm, vừa nghe người bán kể chuyện về cách nhuộm vải, thêu áo hay những nghi lễ gắn với từng họa tiết truyền thống.

“Đến phiên chợ này thấy có sự đầu tư rất kỹ càng. Chúng tôi không chỉ mua được nhiều đặc sản địa phương mà còn được nghe những câu chuyện thú vị về văn hóa, đời sống con người nơi đây”, anh Lê Minh Trí, du khách đến từ phường Việt Hưng, chia sẻ khi trên tay là túi dược liệu rừng vừa mua.

Không ít du khách dừng lại khá lâu, vừa lựa chọn sản phẩm, vừa nghe người bán kể chuyện. Ảnh: Mỹ Dung

Nếu hàng hóa là “linh hồn” của chợ, thì ẩm thực chính là “thỏi nam châm” níu chân du khách. Ngay giữa khu chợ, những bếp than đỏ lửa liên tục. Mùi cá suối nướng, gà đồi quay, thịt trâu gác bếp quyện cùng hương thơm của xôi ngũ sắc, bánh coóc mò, bánh đúc, cháo lòng… tạo nên sức hấp dẫn rất riêng. Những món ăn dân dã, mộc mạc nhưng đậm đà hương vị núi rừng khiến nhiều người ăn một lần rồi nhớ mãi.

Nhiều gian hàng tổ chức livestream sản phẩm. Ảnh: Mỹ Dung

Không dừng lại ở mua bán, chợ phiên Ba Chẽ còn được mở rộng thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ở một góc chợ, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên rộn rã. Các tiết mục múa hát dân gian, ca múa nhạc chủ đề mùa xuân, giao lưu văn nghệ, dân vũ, nhảy sạp, thể thao dân tộc và trò chơi dân gian... thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Người già ngồi quây quần kể chuyện xưa, người trẻ hòa mình vào những điệu múa rộn ràng, tạo nên bức tranh cộng đồng sống động, gắn kết.

Nhiều em học sinh thích thú với bàn tập thêu trang phục truyền thống. Ảnh: Mỹ Dung

“Đi chợ phiên không chỉ để bán hàng hay mua đồ, mà là để gặp nhau, chia sẻ với nhau. Người già kể chuyện, người trẻ thì vui với không khí ngày chợ”, chị Triệu Thị Mẫn, người dân xã Ba Chẽ, phấn khởi nói.

Từ chợ phiên, du khách còn có thể tiếp tục hành trình khám phá Ba Chẽ với nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Sự kết nối giữa chợ phiên và các điểm du lịch sinh thái tạo nên chuỗi trải nghiệm đa chiều, để du khách không chỉ “đến xem” mà còn thực sự “sống” cùng nhịp sinh hoạt của vùng cao.

Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ Vi Thanh Vinh tham quan các gian hàng tại chợ phiên

Theo ông Vi Thanh Vinh, Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ, việc duy trì chợ phiên định kỳ được kỳ vọng sẽ tạo không gian giao thương hiệu quả, góp phần bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Giữa nhịp sống hiện đại, chợ phiên vùng cao Ba Chẽ như một điểm hẹn chậm rãi, nơi những giá trị văn hóa bản địa được gìn giữ qua từng phiên chợ. Khi chợ tan, điều đọng lại không chỉ là sản vật núi rừng, mà còn là cảm giác ấm áp, thân quen để ai đã đến một lần đều muốn quay trở lại.