Mới đây, bài đăng của một chủ nhà ở TPHCM chia sẻ về căn phòng ngập rác sau 6 tháng cho sinh viên thuê thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Hình ảnh căn hộ ngập rác khiến nhiều người kinh hãi. Ảnh: NVCC

Chủ nhà có tên T.T.T. chia sẻ trên trang cá nhân: “Nhận trả nhà 2 tháng rồi nhưng hôm nay mới can đảm đăng lên”, kèm theo đó là hình ảnh căn phòng chất đầy rác thải như: túi nilon, đồ ăn thừa, chai lọ... Dân mạng để lại hàng trăm bình luận bày tỏ sự kinh hãi trước cảnh tượng này. Một số người còn không tin đây là chuyện thật.

“Thật kinh khủng. Sao người ta có thể sống trong căn phòng ngập rác như vậy”; “Kiếp nạn của những người cho thuê nhà”; “Từng thấy nhiều vụ tương tự trên mạng xã hội nhưng không dám tin là có thật”... là một số bình luận của dân mạng bên dưới hình ảnh.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh T.T. xác nhận là người đăng tải câu chuyện trên. Anh cho hay, căn hộ trong ảnh là của gia đình anh, rộng khoảng 50m2, thuộc khu chung cư cao cấp ở TPHCM.

Anh T. cho biết, anh cho một nam sinh viên thuê căn hộ trong 6 tháng. Nam sinh đó thanh toán tiền nhà qua hình thức chuyển khoản, bản thân anh cũng hiếm khi đến kiểm tra.

“Người ký thuê chỉ có nam sinh đó nhưng thực tế họ có thể ở từ 2-3 người. Lâu lâu, tôi có nghe phản ánh về lối sống ồn ào của khách thuê căn hộ nhưng chưa kịp đến kiểm tra”, anh T. chia sẻ.

Tháng 7/2025, nam sinh thông báo với anh việc trả nhà để về quê. Khi đến kiểm tra căn hộ, anh tá hỏa trước cảnh bên trong.

“Tôi bất ngờ và té ngửa. Tôi không thể hình dung nổi, tại sao họ có thể ở dơ như vậy. Phòng khách ngập rác, đồ đạc lộn xộn, bừa bãi, mùi hôi bốc lên. Các nơi khác như phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng dơ bẩn nhưng không đến nỗi ngập rác như vậy”, anh T. thông tin.

Anh T. sau đó phải thuê 4 người dọn dẹp trong 1 ngày để căn hộ sạch sẽ hơn. Anh cho biết, tiền thuê dọn dẹp được trừ vào khoản tiền đặt cọc của khách.

Sự việc xảy ra từ 2 tháng trước nhưng bây giờ anh T. mới chia sẻ trên trang cá nhân. Anh muốn phản ánh lối sống bừa bộn, kém vệ sinh của một số người trẻ cũng như nỗi bức xúc của chủ nhà khi gặp phải tình huống oái oăm này.

Đầu tháng 7/2024, dân mạng bị một phen ngỡ ngàng trước hình ảnh phòng trọ ngập rác ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Căn phòng trọ khoảng 10m2 được một nữ sinh thuê ở từ năm 2021 với giá 400.000 đồng/tháng. Từ tháng 8/2024, nữ sinh thông báo về quê nghỉ hè sau đó không quay lại phòng trọ. Vì khách đã thanh toán tiền phòng đến gần cuối năm 2024, hơn nữa lo ngại trong phòng có giấy tờ, tài sản cá nhân nên chủ trọ không dám tự ý vào kiểm tra.

Căn phòng trọ ngập rác ở phường Nam Định gây xôn xao mạng xã hội

Đến tháng 7/2025, sau nhiều lần gọi nữ sinh đến dọn và trả phòng không được, chủ nhà trọ mới mở cửa kiểm tra và tá hỏa trước cảnh tượng trước mắt. Căn phòng ngập ngụa các loại rác thải như vỏ hộp cơm, cốc nước dùng 1 lần, chai lọ... khiến người xem không tin vào mắt mình.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc về lối sống thiếu ý thức của người thuê trọ.