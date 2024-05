Furiosa: A Mad Max Saga (Furiosa: Câu chuyện từ Max điên) là phần tiền truyện của phim từng đoạt 6 giải Oscar Max điên: Con đường tử thần ra mắt năm 2015. Ra mắt tại LHP Cannes 2024 ngày 15/5 vừa qua, bộ phim nhận tràng pháo tay dài 7 phút và cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Các tờ Time, The New York Times, Rolling Stones, The Guardian, The Hollywood Reporter, Vanity Fair... đều khen ngợi Furiosa: Câu chuyện từ Max điên hết lời.

Chris Hemsworth và Anya Taylor-Joy cùng đạo diễn George Miller quảng bá phim tại Cannes 2024. Ảnh: Variety

Furiosa: Câu chuyện từ Max điên hiện nhận 8,1/10 sao từ hơn 1 triệu đánh giá trên chuyên trang phim ảnh uy tín IMDB, chứng chỉ 86% 'cà chua tươi' trên Rotten Tomatoes.

Tác phẩm phiêu lưu hành động với đề tài hậu tận thế có chi phí sản xuất lên tới 168 triệu USD, với sự góp mặt của hai ngôi sao Chris Hemsworth và Anya Taylor-Joy. Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy được đánh giá là 'lột xác hoàn toàn' với vai Furiosa. Trong khi đó, Chris Hemsworth được nhận xét là đã 'thể hiện xuất sắc một vai phản diện' trong đời mình.

Chris Hemsworth và Anya Taylor-Joy lột xác trong vai Dementus và Furiosa. Ảnh: WB

Chuyện phim bắt đầu từ lúc thế giới sụp đổ, Furiosa phải tự cứu lấy mình để trở về nhà trong một cuộc phiêu lưu hành động độc lập khốc liệt. Mãn nhãn, đỉnh cao, bùng nổ là những gì các khán giả đầu tiên trên toàn thế giới nhận xét về Furiosa: Câu chuyện từ Max điên. Đây được coi là một trong những phim hành động trọn vẹn, có sức ảnh hưởng lớn ở Hollywood những năm gần đây kể từ Max điên: Con đường tử thần.

Phim có những cảnh hành động nặng đô. Ảnh: WB

Furiosa: Câu chuyện từ Max điên sẽ có các suất chiếu sớm tại Việt Nam từ 19h các ngày 22 và 23/5 trước khi chính thức ra rạp từ 24/5.

Quỳnh An