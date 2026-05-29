Một đơn vị sự nghiệp phản ánh thực hiện kê khai thuế theo quý. Tuy nhiên, do sơ suất khi nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công, đơn vị không chọn kỳ kê khai theo quý nên hệ thống tự động ghi nhận theo ngày.

Đơn vị cho biết, mặc dù kê khai sai kỳ nhưng số tiền thuế phát sinh theo quý đã được nộp đầy đủ, đúng thời hạn. Đồng thời, mẫu tờ khai 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC có các chỉ tiêu kê khai theo tháng và theo quý tương tự nhau nên không làm thay đổi số thuế phải nộp.

Đơn vị băn khoăn, khi phát hiện sai sót sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý thì cần thực hiện thủ tục gì? Nếu đã nộp lại tờ khai theo quý nhưng quá hạn 74 ngày thì mức xử phạt hành chính ra sao; việc đã nộp đủ tiền thuế đúng hạn có được xem là tình tiết giảm nhẹ và có phải nộp bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện tra soát hay không?

Chọn nhầm kỳ kê khai thuế trên cổng dịch vụ công, dù đã nộp đủ tiền thuế nhưng vẫn có thể bị phạt. Ảnh minh họa

Trả lời nội dung này, Thuế cơ sở 22 TP Hà Nội dẫn khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.

Theo điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế cũng dẫn điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định số 125/2020 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 8-15 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61-90 ngày.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 22 TP Hà Nội cho biết, người nộp thuế phải thực hiện nộp tờ khai quý đối với loại thuế khai và nộp theo quý. Việc nộp tờ khai quý phải đúng thời hạn theo quy định nêu trên.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định 74 ngày thì bị xử phạt về hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định số 125/2020 của Chính phủ.

Mức xử phạt cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có).