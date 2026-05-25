Đại diện một doanh nghiệp tại Hà Nội cho biết, công ty có mua các gói dịch vụ ChatGPT của OpenAI và một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khác từ nhà cung cấp nước ngoài để sử dụng và bán lại cho khách hàng tại Việt Nam.

Trên chứng từ điện tử do OpenAI phát hành (bằng tiếng Anh) có thể hiện khoản thuế giá trị gia tăng với mức 10%.

Công ty muốn hỏi cơ quan thuế về các gói ChatGPT và dịch vụ/ứng dụng AI nêu trên có được xác định là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật thuế Việt Nam hay không.

“Trường hợp công ty bán lại các gói ChatGPT và các ứng dụng AI trên cho khách hàng trong nước, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra cho khách hàng, chúng tôi áp dụng thuế suất không chịu thuế giá trị gia tăng hay thuế suất 10%?”, doanh nghiệp muốn được hướng dẫn cụ thể.

Các dịch vụ AI xuyên biên giới như ChatGPT đang được cơ quan thuế xem là dịch vụ chịu VAT thông thường.

Trả lời vấn đề trên, Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội cho biết, khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007 của Chính phủ quy định: Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.

Điều 9 Luật số 48/2024/QH15 của Quốc hội quy định: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số...”.

Cùng với đó, Điều 4 Nghị định số 181/2025 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế và Điều 19 Nghị định này quy định về mức thuế suất 5%.

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội cho hay, các gói dịch vụ ChatGPT của OpenAI và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không phải dịch vụ phần mềm.

Trường hợp các gói dịch vụ ChatGPT và ứng dụng AI không phải là hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4 và Điều 19 Nghị định số 181/2025 của Chính phủ thì phải áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp bán lại các dịch vụ AI nước ngoài tại Việt Nam sẽ phải tính VAT đầu ra 10%, thay vì được xếp vào nhóm không chịu thuế như một số dịch vụ phần mềm trước đây.

Cơ quan thuế lưu ý, trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội hoặc liên hệ với Tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp 1 - Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội để được hỗ trợ.