Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến, tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế khi phát hiện các trường hợp có giao dịch bất thường cần kiểm tra tình trạng tuân thủ thuế.

Tuy nhiên, tại hồ sơ dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất trên sau khi tiếp thu ý kiến của Ngân hàng Nhà nước.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng và trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, việc cung cấp thông tin của người nộp thuế cũng như giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán phải được thực hiện theo quy định về bảo mật và cung cấp thông tin.

Theo đó, tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay, Luật Quản lý thuế không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật về thanh toán không quy định việc bên cung cấp dịch vụ thực hiện xác định, thu thập thông tin về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng mua/sử dụng để có thể thống kê gửi Cục Thuế.

Hiện, các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài "chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế" là không khả thi về mặt kỹ thuật và vận hành.

Tại hội thảo về quản lý thuế theo dòng tiền mới đây, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, thực tế hiện nay vẫn tồn tại nhiều tổ chức, cá nhân phát sinh giao dịch thường xuyên với giá trị lớn thông qua tài khoản ngân hàng, nền tảng số, trung gian thanh toán hoặc đơn vị vận chuyển nhưng không phản ánh đầy đủ trên hệ thống hóa đơn điện tử và hồ sơ kê khai thuế.

Theo ông Minh, nhiều giao dịch có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thu nhập chịu thuế nhưng chưa được kê khai đầy đủ. Điều này khiến phương thức quản lý truyền thống dựa chủ yếu vào hồ sơ kê khai, kế toán và hậu kiểm bộc lộ nhiều hạn chế trong bối cảnh thương mại điện tử và thanh toán số phát triển nhanh.

“Việc nghiên cứu và từng bước triển khai phương thức quản lý thuế dựa trên phân tích dòng tiền đang trở thành xu hướng tất yếu của nhiều cơ quan thuế hiện đại trên thế giới.

Hiện ngành thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó khoảng 200 triệu tài khoản cá nhân, 50 triệu tài khoản doanh nghiệp. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro lớn, giao dịch bất thường hoặc nghi vấn trốn thuế, rửa tiền, ngành thuế yêu cầu thì ngân hàng sẽ phối hợp cung cấp”, ông Minh nói.