MS 2026.136

Tai hoạ bất ngờ, người đàn ông trụ cột thành người tàn tật

Có những tai họa ập đến bất ngờ như một cái chớp mắt, nhưng cái giá phải trả lại là cả một chặng đường đau đớn và tăm tối. Đó là câu chuyện đau lòng của anh Phạm Văn Duy (SN 1987, trú tại thôn Ngọc Động, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Bất ngờ bị dòng điện cao thế phóng xuống, từ người đàn ông trụ cột của gia đình, anh Phạm Văn Duy trở thành người tàn tật

Tai hoạ ập xuống gia đình anh vào buổi chiều ngày 7/4/2026. Hôm đó, anh Duy nhận lời đến hàn xì, bắn mái tôn giúp gia đình người bác ruột tại xã Hùng Thắng (TP Hải Phòng). Khi đang mải làm việc trên cao, bất ngờ bị dòng điện cao thế phóng xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng điện tử thần hất văng anh Duy nằm bất động trên mái nhà.

“Lúc chạy đến nơi, tôi rụng rời tay chân. Chồng tôi nằm đó, phần bụng và hai chân đẫm máu...”, chị Phạm Thị Bé (SN 1988, vợ anh Duy) nhớ lại tai hoạ kinh hoàng.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng, ngay trong đêm, anh Duy được chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ điều trị, anh Phạm Văn Duy bị bỏng điện cao thế 10%, trong đó có 8% bỏng sâu. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt 1/3 cẳng chân phải và tháo các đốt ngón chân hoại tử. Những ngày đầu nhập viện, do chưa có bảo hiểm y tế, gia đình anh phải gánh khoản chi phí điều trị rất lớn.

Hơn một tháng điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia là chuỗi ngày thấm đẫm nước mắt đối với người đàn ông chưa đầy 40 tuổi. Cơ thể anh phải gánh chịu những tổn thương lớn.

Ở lần phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ 10 ngón chân. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại. Sang lần mổ thứ hai, vết thương hoại tử nặng khiến bác sĩ phải tiếp tục cắt bỏ chân phải từ phần bắp chân xuống.

Đến ca phẫu thuật thứ ba, anh Duy được ghép da bụng, cắt hoại tử một nửa mu bàn chân trái và xử lý phần hoại tử ở bàn tay.

Thế nhưng, phần da hoại tử ở chân trái của anh có dấu hiệu lan rộng, còn chân phải dù đã cắt cụt nhưng vẫn khiến anh đau đớn suốt ngày đêm. Dự kiến, anh còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa.

Những ngày đầu nhập viện, do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị cho anh Duy rất tốn kém

Người vợ nghèo với gánh nặng chi phí điều trị

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, giờ đây anh Duy vĩnh viễn mất đi đôi chân.

Trước khi tai nạn xảy ra, cuộc sống của vợ chồng anh Duy tuy vất vả nhưng luôn ngập tràn hy vọng. Suốt nhiều năm làm công nhân tại khu công nghiệp gần nội thành Hải Phòng, anh chị chắt chiu từng đồng với mong muốn xây dựng mái ấm ổn định cho các con.

Năm 2020, hai vợ chồng mua được một mảnh đất nhỏ để an cư. Để có được mảnh đất ấy, anh chị phải vay ngân hàng 300 triệu đồng. Gồng gánh số nợ lớn nhưng cả hai vẫn động viên nhau cố gắng làm lụng để trả nợ, mong các con có cuộc sống tốt hơn.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ khiến mọi hy vọng của gia đình anh sụp đổ. Sau tai hoạ này, anh Duy gần như mất hoàn toàn khả năng lao động. Gánh nặng gia đình, nợ nần và tương lai của hai con nhỏ dồn hết lên đôi vai chị Bé.

Trước mắt chị là gánh nặng về chi phí điều trị của chồng đè nặng từng ngày. Do trước đây anh Duy không tham gia bảo hiểm y tế, tính đến ngày 15/5, chi phí điều trị đã lên tới khoảng 100 triệu đồng, chưa kể hơn 100 triệu đồng thuốc bổ trợ ngoài danh mục.

Khoản nợ ngân hàng 300 triệu đồng chưa trả xong, gia đình lại gánh thêm hơn 200 triệu đồng viện phí, trong khi những ca phẫu thuật sắp tới vẫn chưa biết xoay xở ra sao.

Tình cảnh của anh Duy lúc này rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Theo ông Dương Văn Hiếu, Trưởng cụm 5 (thôn Ngọc Động), vợ chồng anh Phạm Văn Duy làm nghề tự do, gia cảnh khó khăn. Vừa qua, anh Duy gặp tai nạn bỏng điện cao thế trong lúc lao động, chi phí điều trị lớn. Gia đình họ hiện vô cùng khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp anh Phạm Văn Duy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.136 anh Phạm Văn Duy Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Bé (vợ của anh Duy) theo địa chỉ: cụm 5, thôn Ngọc Động, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0772283325.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.