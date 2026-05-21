MS 2026.131

Đầu tháng 2/2026, Hải bị đau bụng triền miên. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con bị rối loạn tiêu hoá. Tuy nhiên, khi đưa Hải đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng chuyển Hải về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để khám chuyên sâu.

Sau những đợt điều trị hóa chất, cậu bé Vũ Tuấn Hải phải chịu những cơn đau vật vã đến kiệt sức

Sau khi được chụp chiếu và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện trong vùng bụng của Hải xuất hiện một khối u bất thường. Qua hội chẩn, ngày 10/2, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Hải và phát hiện nhiều tế bào lạ trong ruột non.

Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển sang Bệnh viện K để sinh thiết. Kết quả cuối cùng khiến cả gia đình suy sụp: Hải mắc ung thư hạch biểu hiện ở ruột non, giai đoạn 3.

Từ ngày 26/2/2026, Hải chính thức bước vào hành trình điều trị hoá chất tại Bệnh viện K. Chỉ sau hai chu kỳ điều trị, mái tóc đen mượt của cậu bé đã rụng gần hết, người gầy rộc, mệt mỏi. Những lúc nôn ói, đau đớn vật vã đến kiệt sức, Hải nhiều lần bật khóc nói trong tuyệt vọng: “Con không muốn điều trị nữa đâu, con muốn về nhà…”.

Câu nói ấy như xát muối vào trái tim chị Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1985, mẹ của Hải). Thương con chịu nhiều đau đớn, nhưng chị Tuyết còn chịu áp lực lớn khi ngày ngày phải xoay xở chi phí điều trị cho con trai.

Vợ chồng chị vốn chỉ sống dựa vào đồng lương công nhân. Khoản thu nhập ít ỏi này trước đây chị cũng phải chắt chiu mới đủ trang trải sinh hoạt của gia đình và nuôi hai con ăn học. Nay con trai phát bệnh hiểm nghèo, phải nhập viện điều trị liên tục khiến gia đình chị rơi vào cảnh khó khăn chật vật.

Từ ngày con trai nằm viện, chị Tuyết phải nghỉ làm túc trực bên con, gia đình mất một nguồn thu nhập

Dù được bảo hiểm y tế chi trả 80% viện phí, nhưng số tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cho mỗi đợt điều trị vẫn lên tới 8-10 triệu đồng. Đến nay, gia đình đã chi hơn 90 triệu đồng, chưa kể các khoản sinh hoạt, đi lại và chăm sóc con.

Gia đình nghèo hy vọng có phép màu cứu con

Để tiếp tục hành trình chữa bệnh của con trai, vợ chồng chị Tuyết phải vay ngân hàng 100 triệu đồng, vay từ người thân và họ hàng 50 triệu đồng. Trong khi đó, từ ngày Hải nằm viện, chị Tuyết phải nghỉ làm để đồng hành với con trong quá trình điều trị bệnh.

Nghẹn ngào nhìn con trai chống chọi với bệnh tật, chị Tuyết chia sẻ: “Con vào viện liên tục khiến tôi phải nghỉ làm, không có thu nhập. Giờ chỉ còn chồng tôi là chỗ dựa kinh tế duy nhất của cả gia đình. Mỗi ngày nhìn con tiều tuỵ mà tôi đau lòng, bất lực…”.

Mặc dù kinh tế gia đình gần như kiệt quệ, nhưng vợ chồng chị Tuyết vẫn níu giữ hy vọng có một phép màu giúp con trai chị có cơ hội được sống, được trở lại trường học và tiếp tục những năm tháng tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, hy vọng ấy ngày càng trở nên mong manh khi gia đình không còn đủ sức “gồng mình” trước chi phí điều trị quá lớn cùng những khoản nợ.

Tin con trai mắc ung thư hạch khiến cả nhà gia đình bé Hải suy sụp

Ông Vũ Văn Trung, Tổ trưởng tổ dân phố Nam Viêm xác nhận: “Cháu Vũ Tuấn Hải là công dân địa phương. Bố mẹ cháu đều làm công nhân, nuôi hai con nhỏ. Từ ngày cháu Hải mắc bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết thường xuyên phải nghỉ việc để đưa con đi viện, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai chồng chị.

Lúc này, gia đình họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có điều kiện chữa bệnh cho cháu Hải”.

Bạn đọc giúp em Vũ Tuấn Hải có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.131 (em Vũ Tuấn Hải) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trần Thị Ánh Tuyết (mẹ của Hải) theo địa chỉ: Tổ dân phố Nam Viêm, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0986902843.

