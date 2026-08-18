“Bác sĩ giúp chồng tôi phương án nhanh nhất, tốt nhất, rẻ nhất”

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Trịnh Thế Cường - Khoa Hoá trị liệu, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, ông từng tiếp nhận điều trị cho một người đàn ông 62 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm.

Khoảng 2 tháng trước, người này bắt đầu ho, đau ngực trái, sau đó yếu tay chân bên trái. Qua thăm khám, người bệnh được phát hiện ung thư phổi đã di căn não.

Gần đây, người đàn ông này nhập viện trong tình trạng yếu nửa người trái do tổn thương di căn não đa ổ.

Bác sĩ Cường cho biết, khối u nằm tại vùng rốn phổi trái, chèn ép phế quản. Bên cạnh ung thư, người bệnh còn xuất hiện đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), với nhiều ran rít, ran ngáy ở hai phổi.

Trước khi điều trị ung thư, các bác sĩ phải ưu tiên ổn định tình trạng toàn thân cho người bệnh, gồm chống phù não, điều trị nhiễm khuẩn, giãn phế quản, chống viêm, hỗ trợ oxy và kiểm soát các triệu chứng hô hấp.

Hình ảnh khối u của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Gia đình mong muốn bác sĩ ưu tiên những phương án được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả nhằm giảm gánh nặng kinh tế. Người vợ gửi gắm: “Bác sĩ giúp chồng tôi phương án nhanh nhất, tốt nhất, rẻ nhất”.

Bác sĩ Cường khẳng định, trong điều trị ung thư quan trọng là lựa chọn đúng thuốc, đúng thời điểm và phù hợp với từng người bệnh. Thuốc được BHYT thanh toán không đồng nghĩa với kém hiệu quả.

Và kết quả bất ngờ sau 3 tuần

Với bệnh nhân trên, bài toán đặt ra cho các thầy thuốc là ưu tiên điều trị khối u phổi hay tổn thương di căn não?

Sau khi đánh giá, các bác sĩ quyết định xử trí tổn thương não trước, bởi di căn não đa ổ đã gây triệu chứng thần kinh, khiến bệnh nhân yếu nửa người.

Hóa trị thông thường đối với ung thư phổi tế bào vảy có hiệu quả hạn chế trên các tổn thương di căn não. Trong khi đó, các biểu hiện hô hấp ở người bệnh có thể liên quan đáng kể đến đợt cấp COPD, do ran xuất hiện ở cả hai phổi trong khi khối u chủ yếu nằm bên trái.

Ngày hôm sau, bệnh nhân bắt đầu xạ trị tổn thương não.

Bác sĩ Cường xem phim chụp của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Bệnh nhân cũng được phối hợp châm cứu, phục hồi chức năng, tập vận động, tiếp tục điều trị kháng sinh, giãn phế quản, chống viêm và các biện pháp hỗ trợ.

Sau quá trình điều trị, triệu chứng hô hấp của người bệnh cải thiện rõ rệt, phổi hết ran và không còn khó thở. Kết thúc 10 buổi xạ trị, tình trạng của ông ổn định, không còn biểu hiện tăng áp lực nội sọ và sức khỏe đủ điều kiện để tiếp tục điều trị ung thư.

Lúc này, các bác sĩ mới tiến hành hóa trị theo phác đồ được BHYT chi trả. Sau khoảng 3 tuần điều trị nội trú, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định.

Điều khiến gia đình đặc biệt quan tâm là chi phí điều trị nhưng hóa đơn thu tiền khiến họ bất ngờ. Tổng chi phí trong đợt điều trị khoảng 37,7 triệu đồng, trong đó BHYT thanh toán khoảng 35,8 triệu đồng. Số tiền mà người bệnh thực trả chỉ khoảng 1,8 triệu đồng.

Chi phí này bao gồm quá trình điều trị nội trú, xạ trị, hóa trị, châm cứu và các thuốc điều trị hỗ trợ.

Theo bác sĩ Cường, trong điều trị ung thư, cá thể hóa là yếu tố quan trọng để bác sĩ cân nhắc thứ tự can thiệp, lựa chọn phương pháp và tối ưu hiệu quả điều trị, giảm những gánh nặng không cần thiết cho người bệnh và gia đình.

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Người phụ nữ mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư đã di căn Đang là bệnh nhân ung thư vú, bà M. bất ngờ phát hiện thêm ung thư phổi. Cả hai khối u đều trong giai đoạn tiến triển di căn buộc các bác sĩ phải đưa ra phương án điều trị cùng lúc.