Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã An Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, Công an xã An Thạnh nhận tin báo của người dân về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp An Thường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, xác minh và truy tìm nghi phạm.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua xác minh, khoảng 0h, ông H.V.N. (44 tuổi) và vợ là bà N.T.V. xảy ra cự cãi tại nhà do mâu thuẫn gia đình.

Sau đó, ông N. bóp cổ vợ rồi dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến bà V. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã An Thạnh triển khai lực lượng truy tìm ông N.

Đối tượng N. được lực lượng Công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Đến khoảng 10h, công an phát hiện ông N. nằm dưới một gốc dừa trong tình trạng bị thương tích nặng. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra, làm rõ vụ việc.