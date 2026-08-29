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Ngày 29/8, Trung tá Nguyễn Văn Hưởng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết các chiến sĩ của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một bé trai 4 tuổi bị sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 14h15 ngày 28/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km52 tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, Tổ CSGT số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 phát hiện một xe khách 16 chỗ dừng bên đường, tài xế và hành khách đề nghị giúp đỡ.

Tiếp cận chiếc xe, tổ công tác phát hiện trên xe có bé T.T.M. (4 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) đang sốt cao, co giật, cần được đưa đi cấp cứu.

Chiến sĩ CSGT vừa bế vừa dỗ dành bé trai 4 tuổi.

Sau khi báo cáo chỉ huy, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe tuần tra đặc chủng đưa bé M. cùng cha là anh T.M.T. đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Khi xe đến bệnh viện, chiến sĩ CSGT nhanh chóng bế cháu bé vào bên trong để các bác sĩ cấp cứu. Chiến sĩ ấy còn nhẹ nhàng dỗ dành: “Chú bế nhé, chú bế đi nhé. Ngoan, ngoan…” khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

Nhờ được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời, bé M. đã vượt qua cơn nguy kịch.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hưởng, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã kịp thời đưa 12 trường hợp nguy kịch như người đột quỵ, tai biến, sản phụ băng huyết, trẻ em sốt cao, co giật... trên đường đến bệnh viện trong "thời gian vàng".

"Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT của đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp", Trung tá Hưởng khẳng định.