Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Luyến (45 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Cái Ngang) để điều tra về hành vi Giết người.

Bị can Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Luyến làm bảo vệ tại một chi nhánh ngân hàng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Khoảng 18h15 ngày 16/8, Luyến điều khiển xe máy từ nhà đến ngân hàng để nhận ca trực. Do xe hết xăng, Luyến đến trễ khoảng 20 phút. Trước đó, người này đã gọi điện báo cho tổ trưởng tổ bảo vệ.

Khi Luyến đến nơi, anh T.T.N. (49 tuổi, ngụ phường Phước Hậu – đồng nghiệp của Luyến) đang chờ để giao ca. Hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do Luyến đến muộn.

Trong lúc tranh cãi, Luyến lấy sợi xích kim loại tiến đến đánh anh N. Người này dùng tay trái đánh vào mặt đồng nghiệp, tay phải cầm xích đánh trúng vùng đầu.

Hai bên tiếp tục cự cãi, Luyến dùng xích đánh nhiều lần vào vùng trán, mặt và sau gáy anh N., khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thấy anh N. nằm bất động, Luyến cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau đó, nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Luyến đến Công an phường Long Châu đầu thú và thừa nhận hành vi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an phường Long Châu và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra.