Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thanh Tình (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lược, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bị can Phan Thanh Tình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo cơ quan điều tra, Tình làm nghề sửa xe tại nhà. Đối tượng khai nhiều lần tham gia đánh bạc qua mạng dẫn đến thiếu nợ, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Trong những lần đến khu vực tỉnh Vĩnh Long mua phụ tùng sửa xe, Tình để ý đến tiệm vàng K.X ở phường Long Châu nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp.

Đêm 18/8, Tình đi xe ôm từ nhà đến khu vực chợ Trường An, phường Long Châu. Đến khoảng 2h ngày 19/8, đối tượng đột nhập vào tiệm vàng K.X và lấy trộm vàng.

Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi trộm cắp, Tình bị Tổ công tác Công an phường Long Châu tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện. Lực lượng công an nhanh chóng phối hợp người dân xung quanh khống chế, bắt giữ đối tượng Tình.

Số vàng Tình lấy trộm khoảng 83 lượng, trị giá khoảng 8 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.