Ông Li chăm sóc vợ bị liệt suốt 25 năm qua. Ảnh: Baidu

Câu chuyện về cặp vợ chồng yêu thương nhau, chồng tận tụy chăm sóc vợ bị liệt nửa người suốt 25 năm qua đã lay động trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cặp vợ chồng Jia Fang và Li Junliang, sống tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Năm 2001, khi ở tuổi 36, bà Jia Fang gặp tai nạn nghiêm trọng, bị ngã xuống vách đá lúc đi xe ba bánh. Sau tai nạn, bà bị liệt từ ngực trở xuống và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Kể từ đó, ông Li Junliang, hơn vợ 1 tuổi, trở thành người trực tiếp chăm sóc bà mỗi ngày. Khi tai nạn xảy ra, con của họ mới 10 và 13 tuổi, theo SCMP.

Trong những năm đầu sau khi vợ bị liệt, cứ khoảng 2 tiếng, ông Li lại trở mình cho bà Jia một lần để tránh tình trạng da bị loét do nằm lâu. Dần dần, ông điều chỉnh thành 4 tiếng mỗi lần.

Điều đó đồng nghĩa với việc, trong suốt nhiều năm, ông Li gần như không có một đêm ngủ trọn vẹn. Hàng ngày, ông phải bế vợ từ giường lên xe lăn, đưa bà ra ngoài tắm nắng và hít thở không khí trong lành và xoa bóp tay chân cho bà.

Khi được hỏi về chồng, bà Jia cho biết ông ấy làm việc không ngừng, lo lắng cho từng chuyện nhỏ trong gia đình. Bà cũng gửi lời cảm ơn đến ông vì chăm sóc mình trong suốt thời gian dài.

Đáp lại, ông Li khẳng định sẽ tiếp tục ở bên vợ, luôn yêu thương và chăm sóc bà.

“Em là vợ anh. Em đã sinh cho anh 2 người con, đóng góp rất nhiều cho gia đình chúng ta. Dù chúng ta phải đối mặt với khó khăn, dù anh có mệt mỏi đến đâu, anh vẫn sẽ chăm sóc em suốt đời”, ông nói.

Việc chăm sóc vợ cũng là cách ông thực hiện lời hứa đã dành cho bà trong ngày họ làm đám cưới: “Chỉ khi có em, gia đình này mới thực sự trọn vẹn”.

Với bà Jia, bà tin mình là người hạnh phúc nhất thế giới và may mắn đã lấy đúng người.

Một người hàng xóm của cặp vợ chồng bày tỏ sự ngưỡng mộ ông Li, đánh giá cao sự kiên trì của ông suốt nhiều năm qua.

Câu chuyện của cặp vợ chồng sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

“Tôi thực sự xúc động trước người đàn ông nhân hậu này. Rất ít người có thể làm được những điều mà ông ấy đã làm. Bà ấy thực sự may mắn", người dùng mạng bình luận.