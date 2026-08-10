Brooklyn Dotson - Noah Waters khi còn nhỏ và khi trưởng thành. Ảnh: Brooklyn Dotson

Brooklyn Dotson sinh sống tại bang Kentucky (Mỹ), đã được cứu sống nhờ ca ghép gan từ một cậu bé hiến tạng vào năm 2003. Khi ấy, cô chỉ là một em bé vài tháng tuổi.

Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc một căn bệnh gan hiếm gặp. Tình trạng của cô nghiêm trọng đến mức các bác sĩ ước tính cô chỉ còn “3 ngày để sống”.

“Họ bảo mẹ tôi hãy gọi cho nhà tang lễ và chuẩn bị mọi thứ cho tôi", Dotson nhớ lại.

Tuy nhiên, mẹ của Dotson không từ bỏ hy vọng. May mắn, cô bé nhận được một lá gan hiến tặng từ Michael Waters - cậu bé 10 tuổi đến từ Dayton, bang Ohio.

Michael là một cậu bé tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Từ khi còn nhỏ, Michael đã bày tỏ mong muốn trở thành người hiến tạng. Sau khi cậu bé qua đời vì bị ô tô đâm, cha mẹ cậu đã thực hiện mong muốn của con trai.

Các bộ phận cơ thể của Michael được hiến tặng cho nhiều bệnh nhân, trong đó có tay chân, tim, mắt, phổi và thận. Lá gan của cậu được ghép cho Dotson.

Sau ca phẫu thuật, gia đình hai bên vẫn giữ liên lạc với nhau. Dotson và Noah Waters - anh trai của Michael, trở thành bạn bè.

Nhiều năm sau, mối quan hệ của họ phát triển thành tình yêu. Cả hai đính hôn và chính thức về chung một nhà vào ngày 26/9 tới, theo People.

Beth Poteet, chị họ của Noah, chia sẻ: "Bây giờ nhìn lại, tôi tin rằng cuộc sống luôn có an bài riêng. Hai em ở bên nhau, tiếp tục viết tiếp di sản gia đình thông qua Michael. Tôi tin Michael ở nơi nào đó cũng góp một tay vun vén cho tình yêu này".

Với Noah, anh chưa từng nghĩ rằng hơn 20 năm sau khi em trai qua đời, anh kết hôn với cô gái mà em trai đã cứu sống. "Có lẽ em ấy đã sớm biết sứ mệnh của đời mình. Tôi chưa từng nghĩ rằng em trai mình đã cứu sống người vợ tương lai của tôi từ hơn 20 năm trước", Noah chia sẻ.

Với cô dâu Dotson, cô cảm thấy vinh dự được mang họ của người hiến tặng cứu mạng cô.

"Tôi có cơ hội tận hưởng cuộc sống này là nhờ có Michael. Tôi sẽ sống tiếp phần đời này và luôn khắc ghi, trân trọng ký ức về cậu ấy theo cách tuyệt vời nhất", cô chia sẻ.