Gia tộc Marriott - từ quầy nước 9 ghế đến đế chế khách sạn

Ít ai nghĩ đế chế khách sạn Marriott lại bắt đầu từ một quầy bán nước chỉ có 9 chỗ ngồi. Nhưng đó chính là điểm khởi đầu của gia đình Marriott tại Washington D.C vào năm 1927.

John Willard "JW" Marriott và vợ Alice bắt đầu kinh doanh bằng một quầy bán nước với khoảng 6.000 USD. Mỗi cốc nước có ga khi ấy chỉ được bán với giá vài cent.

David, cháu trai của John Willard "JW" Marriott và Alice, đã giữ chức chủ tịch từ năm 2022. Ảnh: Bloomberg

Marriott nhanh chóng nhận ra rằng một quầy đồ uống có thể trở thành cơ hội kinh doanh lớn hơn. Ông phát triển mảng, mở thêm dịch vụ phục vụ đồ ăn rồi xây dựng thành chuỗi nhà hàng Hot Shoppes. Mô hình này giúp gia đình thành công, tích lũy vốn, kinh nghiệm vận hành.

Năm 1937, Hot Shoppes bắt đầu phân phối các bữa trưa đóng hộp cho hành khách trên máy bay, ký hợp đồng với một số hãng hàng không thời bấy giờ.

Năm 1957, Marriott khai trương khách sạn đầu tiên của mình mang tên Twin Bridges Motor Hotel với 370 phòng ở Arlington, Virginia, có kèm theo một cửa hàng Hot Shoppe. Khách sạn sớm trở nên nổi tiếng và đế chế khách sạn rộng lớn bắt đầu hình thành, theo Thehustle.

Hiện nay, Marriott International vận hành gần 9.800 khách sạn tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu dưới hơn 30 thương hiệu, bao gồm JW Marriot, Westin, Sheraton, Ritz-Carlton và St. Regis.

David, cháu trai của JW và Alice, đã giữ chức chủ tịch từ năm 2022.

Giá trị tài sản ròng của Marriott ước tính khoảng 23,5 tỷ USD, thuộc 40 gia tộc giàu có nhất nước Mỹ, theo Forbes.

Gia tộc Mars - đế chế bắt đầu từ căn bếp

Gia đình Mars sở hữu Mars Inc, một trong những công ty sản xuất bánh kẹo, sản phẩm chăm sóc thú cưng và thực phẩm lớn nhất thế giới, với doanh thu 65 tỷ USD.

Mars được thành lập vào năm 1911 khi Frank Mars bắt đầu làm và bán kẹo ngay từ nhà bếp của mình ở Tacoma, Washington, theo Forbes.

Gia tộc Mars đứng sau tập đoàn kinh doanh kẹo M&M's nổi tiếng. Ảnh: Mars

Bước ngoặt đến khi con trai của Frank - Forrest Mars Sr gia nhập công ty năm 1929. Hai cha con phát triển một loại kẹo nougat mạch nha và sau đó trở thành thành phần quan trọng của thanh kẹo nổi tiếng Milky Way và Snickers.

Đến năm 1941, Mars tiếp tục cho ra đời M&M's, sản phẩm về sau trở thành một trong những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng nhất thế giới.

Năm 2026, Forbes ước tính gia tộc Mars có khoảng 129 tỷ USD, là gia tộc giàu có thuộc top 5 nước Mỹ.

Walton - từ cửa hàng giảm giá đến đế chế siêu thị Walmart

Gia tộc Walton hiện là gia đình giàu nhất nước Mỹ, với khối tài sản được Forbes ước tính khoảng 520 tỷ USD năm 2026. Đế chế này bắt đầu từ một ý tưởng khá giản dị: bán hàng với giá thấp cho người dân ở những thị trấn nhỏ.

Người đặt nền móng là Sam Walton. Trước khi có Walmart, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ và vận hành các cửa hàng mang tên Walton's 5&10.

Hình ảnh cửa hàng Walmart ở Oceanside, California, Mỹ. Ảnh: CNN

Năm 1962, ở tuổi 44, Sam Walton mở cửa hàng Walmart đầu tiên tại Rogers, Arkansas, với chiến lược lấy giá thấp làm lợi thế cạnh tranh.

Mô hình này nhanh chóng phát triển. Đến năm 1967, gia đình Walton đã sở hữu 24 cửa hàng, đạt doanh thu 12,7 triệu USD, theo Yahoo Finance.

Sam Walton qua đời năm 1992. Hậu duệ của Sam Walton và người em Bud Walton hiện vẫn nắm khoảng 41% cổ phần Walmart. Chính quyền sở hữu này là nền tảng giúp tài sản của gia tộc tăng lên qua nhiều thế hệ.