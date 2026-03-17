Chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, ở Hà Nội) hỏi: Chồng tôi sở hữu một bất động sản từ trước khi kết hôn. Anh ấy có một người em trai. Vậy sau này, người em đó có được hưởng phần nào trong bất động sản này không?

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) trả lời: Bất động sản mà người chồng có được trước thời kỳ hôn nhân theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 được xác định là tài sản riêng của chồng.

Cụ thể, tài sản riêng của vợ, chồng gồm: tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Do đó, để xác định em trai của chồng có được hưởng phần nào trong bất động sản này hay không, cần phân biệt theo từng tình huống thừa kế. Nếu người chồng vẫn còn sống và là chủ sở hữu hợp pháp, em trai của chồng không có bất kỳ quyền lợi nào đối với tài sản riêng này.

Trong trường hợp người chồng qua đời, việc em trai có được hưởng phần nào hay không sẽ được xem xét theo quy định về thừa kế của Bộ luật Dân sự năm 2015. Nếu có di chúc hợp pháp, di sản được chia theo theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015.

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”, luật sư Tuấn nhấn mạnh.

Trường hợp chồng chị có để lại di chúc hợp pháp, trong đó có định đoạt đối với bất động sản nêu trên, thì bất động sản này sẽ được chia theo di chúc. Khi đó, người em trai chỉ được hưởng phần bất động sản nếu được chồng chị chỉ định trong di chúc.

Nếu không có di chúc, di sản sẽ được chia theo pháp luật. Thứ tự hàng thừa kế được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo đó, hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, em trai của chồng thuộc hàng thừa kế thứ hai, chỉ được hưởng di sản nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết); hoặc tất cả những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất từ chối nhận di sản hoặc không có quyền hưởng di sản.