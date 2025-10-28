Theo tờ QQ, ngày 24/10/2025, tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) đã ra phán quyết phúc thẩm đối với vụ việc gây chú ý dư luận trên.

Nguyên đơn là bà Đường (48 tuổi) sống tại huyện Uy Viễn (tỉnh Tứ Xuyên). Bà phát hiện ông Chu (47 tuổi) - chồng cũ của mình, trong thời gian hôn nhân đã tặng quà cho một nữ streamer 12.002 lần, với tổng số tiền lên tới 595.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Được biết, ông Chu và bà Đường đăng ký kết hôn vào ngày 4/1/1997 và ly hôn vào ngày 20/8/2024.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 2/2023 đến tháng 7/2024, ông Chu đã nạp tiền mua "kim cương ảo" trên một nền tảng video ngắn, sau đó đổi thành quà tặng ảo, gửi cho nữ streamer 36 tuổi có biệt danh "Tiểu Muội".

Việc tặng quà cho nữ stream trong các nền tảng giải trí trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: Ifeng

Bà Đường cho rằng, số tiền này vượt xa mức tiêu dùng giải trí thông thường, đồng thời vi phạm thuần phong mỹ tục và chuẩn mực xã hội.

Bức xúc trước việc chồng cũ chi tiêu quá mức, bà đã khởi kiện ông Chu, nữ streamer và công ty vận hành nền tảng ra tòa án nhân dân huyện, yêu cầu: xác định hành vi tặng quà là vô hiệu; buộc các bên liên quan hoàn trả toàn bộ 595.000 NDT cùng các phí phát sinh.

Sau khi xem xét, tòa án cho rằng, việc tặng quà của ông Chu không phải là hành vi tặng - cho vô điều kiện, mà là hình thức thanh toán để nhận lại dịch vụ giải trí từ nền tảng. Vì vậy, hai bên đã hình thành quan hệ hợp đồng dịch vụ mạng, chứ không phải quan hệ "cho - nhận" thông thường.

Tòa cũng chỉ ra rằng, trong vòng 1 năm rưỡi, ông Chu đã nhiều lần nạp và tặng quà độc lập. Đây là hành vi tiêu dùng kéo dài, mang tính cá nhân, không thể cộng dồn để đánh giá là "vượt quá nhu cầu sinh hoạt". Ngoài ra, bà Đường không cung cấp được chứng cứ chứng minh ông Chu và nữ streamer có quan hệ tình cảm bất chính.

Về yêu cầu hoàn trả, tòa xác định hành vi này xảy ra trong thời kỳ hôn nhân, nên bản chất liên quan đến việc phân chia tài sản chung, không thuộc phạm vi của vụ kiện dân sự về giao dịch mạng. Vì vậy, tòa sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu của bà Đường.

Không đồng ý với phán quyết, bà Đường kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Mi Sơn. Sau đó, tòa phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa cho rằng, các tình tiết vụ án đã được xác định rõ ràng, pháp luật được áp dụng đúng và yêu cầu của nguyên đơn không có căn cứ pháp lý.

Như vậy, bà Đường không thể đòi lại khoản tiền gần 2,2 tỷ đồng mà chồng cũ đã chi cho nữ streamer trong thời gian hôn nhân.

Vụ án đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là "lỗ hổng pháp lý" trong việc quản lý chi tiêu trên nền tảng phát sóng trực tiếp, đặc biệt khi liên quan đến tài sản chung của vợ chồng.