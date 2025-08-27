Đốt vàng mã là phong tục lâu đời ở Trung Quốc, xuất phát từ niềm tin mang đến cho người đã khuất cuộc sống đầy đủ nơi “thế giới bên kia”.

Ảnh: Sixth Tone

Ngày nay, thay vì chỉ đốt tiền giấy, nhiều người còn gửi theo những vật dụng hiện đại bằng giấy như TV, laptop, máy chơi game hay điện thoại thông minh. Đây hầu như đều là những món đồ được đặt làm riêng, mang tính cá nhân hóa cao.

Từ đầu năm 2024, Ah Yue (30 tuổi) mở xưởng chuyên sản xuất đồ công nghệ bằng giấy theo yêu cầu. Khách hàng chủ yếu là Gen Z, với những đơn đặt hàng độc bản khó mua ngoài thị trường.

"Công việc này giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa người sống và người đã khuất", Ah Yue chia sẻ trên Sixth Tone.

'Tác phẩm nghệ thuật' cho 'thế giới bên kia'

Những mẫu điện thoại giấy độc bản được Ah Yue làm riêng theo đơn hàng của khách. Ảnh: Sixth Tone

Một trong những sản phẩm đầu tiên là chiếc điện thoại màu hồng do một người khách đặt mua cho em gái đã mất vì "con bé chỉ thích màu hồng". Ở các cửa hàng vàng mã thông thường không có điện thoại giấy màu này.

Lần khác, có nhóm khách đặt Ah Yue làm tới 10 chiếc điện thoại đời mới nhất bằng giấy cho người bạn thân đã khuất làm nghề livetream (bán hàng trên sóng trực tiếp).

Một góc làm việc nhỏ trong xưởng của Ah Yue. Ảnh: Sixth Tone

Xưởng của Ah Yue nằm trong một nhà kho nhỏ ở Quảng Châu, trưng bày hơn 100 mẫu tinh xảo như một siêu thị thu nhỏ. Anh cho biết mỗi sản phẩm đều trải qua quy trình thiết kế bằng AI, dựng mô hình 3D, tách bộ phận rồi lắp ráp tỉ mỉ.

Sau nhiều thử nghiệm, anh chọn giấy bóng kính 230–260g vì vừa đẹp mắt, chắc chắn lại dễ cháy.

Mọi bước trong khâu chế tác đều được tiến hành cẩn thận. Ảnh: Sixth Tone

Mỗi ngày, Ah Yue làm việc từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau và chỉ nhận 1-2 đơn. Điện thoại thông minh là mặt hàng phổ biến nhất. Tuy vậy, có người lại muốn phục dựng mẫu máy cũ để tưởng nhớ người thân.

Một khách nữ từng đặt Ah Yue tái hiện lại chiếc điện thoại màu đỏ với nút bấm đã mòn cho người bà của mình và nhấn mạnh phải "giống đến từng chi tiết nhỏ" vì gia đình quên bỏ chiếc điện thoại thật vào quan tài.

"Nhiều người cảm thấy người thân đã khuất không nên bị 'bỏ lại phía sau' với mẫu máy lỗi thời", chủ xưởng sản xuất nhấn mạnh và cho biết, khoảng 80% khách còn đặt thêm các phụ kiện như cáp sạc.

Trân trọng thói quen của người đã khuất

Từ loạt đơn đặt hàng của khách, Ah Yue nhận ra rằng bạn bè thường hiểu sở thích của người đã khuất hơn gia đình.

Ah Yue từng nhận đơn đặt làm nguyên bộ máy tính bằng giấy. Ảnh: Sixth Tone

"Một chàng trai trẻ từng đặt tôi làm một chiếc card đồ họa máy tính thế hệ mới và mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ cho người bạn đại học đam mê công nghệ của mình", Ah Yue tiết lộ.

Bên cạnh những món đồ độc bản, một số khách còn nhờ Ah Yue đốt thư gửi người thân. Có những bức thư tràn đầy hy vọng, chia sẻ về tháng lương đầu tiên, chuyện cưới xin, sinh con,... Có những bức lại là lời tâm sự về khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh: Sixth Tone

Theo Ah Yue, việc mọi người chuyển dần từ những món đồ vàng mã thông thường sang những vật dụng theo thói quen, sở thích cá nhân của người đã khuất khiến phong tục này có ý nghĩa hơn.

"Khi vật phẩm gắn với ký ức về người đã khuất, chúng sẽ mang ý nghĩa đặc biệt", chàng trai chia sẻ.