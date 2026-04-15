Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Diệu Linh (45 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an Hà Nội nhận đơn tố cáo của Ngân hàng HSBC Việt Nam, đề ngày 2/10/2014, về việc Phạm Minh Hạnh (51 tuổi) cùng Linh và một số người sử dụng thông tin cá nhân để lập chứng từ giả, hợp thức hóa việc tuyển dụng tại Công ty CP Thương mại Vĩ Sơn. Nhóm này sau đó làm hồ sơ mở thẻ tín dụng, vay tín chấp tại HSBC rồi chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra xác định, Hạnh là cổ đông Công ty CP Thương mại Vĩ Sơn, từ tháng 5/2008 giữ chức trưởng phòng điều hành, phụ trách kinh doanh du lịch nội địa, quản lý và chi trả lương cho cộng tác viên.

Trong số nhân viên có Linh - em dâu của Hạnh. Theo cáo buộc, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư chứng khoán, khoảng tháng 7/2010, hai người bàn bạc kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng HSBC.

Ảnh minh họa

Theo cáo buộc, Linh sử dụng thông tin của người thân, quen để mở tài khoản đứng tên họ tại Ngân hàng HSBC. Sau đó, bị cáo nhờ Phạm Minh Hạnh lập hợp đồng lao động khống giữa Công ty Vĩ Sơn với các cá nhân này.

Hàng tháng, Hạnh và Linh chuyển tiền vào các tài khoản trên nhằm tạo “vỏ bọc” là nhân viên được trả lương, qua đó đủ điều kiện làm hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 7/2010 đến 6/2014, Linh sử dụng giấy tờ của 22 người và của chính mình để lập 23 hồ sơ vay tín chấp, 20 hồ sơ mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cùng hành vi, Hạnh sử dụng giấy tờ của 32 người và bản thân để lập 33 hồ sơ vay tín chấp, 31 hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tổng số tiền Ngân hàng HSBC giải ngân từ các hồ sơ do Hạnh lập là khoảng 4 tỷ đồng.

Ngân hàng HSBC yêu cầu Hạnh và Linh bồi thường tổng cộng hơn 6,2 tỷ đồng.

Điều trị tâm thần

Quá trình điều tra xác định, Lê Diệu Linh điều trị tại Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai từ 31/3 đến 17/4/2015, được chẩn đoán rối loạn trầm cảm tái diễn, giai đoạn nặng có loạn thần.

Tuy nhiên, kết luận giám định ngày 25/5/2016 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) nêu rõ, trước, trong và sau khi gây án, Linh không mắc bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị cáo có biểu hiện rối loạn stress sau sang chấn, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối với Phạm Minh Hạnh, cơ quan điều tra xác định người này điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ 24/8 đến 15/9/2015, với chẩn đoán theo dõi tâm thần phân liệt.

Kết luận giám định ngày 14/4/2016 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương xác định, trước và trong khi gây án, Hạnh không mắc bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau khi gây án và tại thời điểm giám định, Hạnh bị trầm cảm nặng kèm triệu chứng loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến Hạnh, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này để chờ kết luận giám định, xử lý sau.