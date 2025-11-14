Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội đưa vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần TW 1 ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970, nguyên Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần TW 1) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Vũ Quốc Tiến (SN 1991, bác sĩ, nguyên Phó Trưởng Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) nhận án 7 năm tù.

Các bị cáo Cao Xuân Hùng (SN 1981, ở Bắc Giang), Nguyễn Văn Thao (SN 1984, ở Hải Dương), Trịnh Trọng Phương (SN 1974, ở Hà Nội), Chu Đình Thực (SN 1984, ở Thanh Hóa), Vũ Văn Cường (SN 1986, ở Ninh Bình), Đặng Ngọc Điệp (SN 1979, ở Hà Nội), Thái Huy (SN 1980, ở Nghệ An), Nguyễn Văn Kiên (SN 1993, ở Hà Nội), Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, ở Hà Nội), Hoàng Lại Nam (SN 1978, ở Hà Nội) nhận án từ 18 - 42 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

Riêng bị cáo Hoàng Lại Nam nhận thêm 5 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Thanh Tùng nhận án 4 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, tháng 12/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Hà Nội phát hiện bệnh nhân Hoàng Lại Nam là người bị áp dụng biện pháp “bắt buộc chữa bệnh” tại Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ra khỏi khu vực điều trị trái quy định.

Ngoài trường hợp của Hoàng Lại Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ còn phát hiện bác sĩ, cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thường xuyên cho bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” ra ngoài không đúng quy định.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Bác sĩ nhận hối lộ

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ông Hà Huy Dũng đã có hành vi nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có chức năng, nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân là đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp “bắt buộc chữa bệnh” của các cơ quan tố tụng.

Ông Dũng là bác sĩ, người chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, chữa trị cho bệnh nhân thuộc Khoa Điều trị bắt buộc. Nhưng vị bác sĩ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trực tiếp nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà bệnh nhân với tổng số hơn 886 triệu đồng để cho các bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” được ra khỏi khu vực điều trị bắt buộc.

Theo lời khai của ông Dũng tại CQĐT, các đối tượng “bắt buộc chữa bệnh” hàng tháng đều đưa tiền cho bị cáo hoặc đưa cho Vũ Quyết Tiến (Phó Trưởng khoa) hoặc Bùi Ngân Hà (điều dưỡng trưởng của Khoa Điều trị bắt buộc).

Từ khoảng đầu năm 2023 - 2024, trung bình hàng tháng, Dũng, Tiến, Hà nhận được của các đối tượng “chữa bệnh bắt buộc” khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này được chia như sau: 3 người Dũng, Tiến, Hà mỗi người nhận 20 triệu đồng/tháng; 30 nhân viên của khoa mỗi người nhận 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra tiền đó còn được mang đi biếu Giám đốc bệnh viện Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20 - 40 triệu đồng/lần; biếu Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Đại và Phó phòng kế hoạch tổng hợp Nguyễn Đoàn Mạnh khoảng 5 -10 triệu đồng/lần vào các dịp lễ, tết.

Theo CQĐT, Tiến, Hà có hành vi giúp sức cho ông Hà Huy Dũng và đều được hưởng lợi nên cùng phải chịu trách nhiệm. Hiện bị can Hà bỏ trốn chưa bắt được.

Ngày 7/8/2025, CQĐT đã tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án đối với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong việc quản lý, chữa trị cho các bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh”.

Cáo buộc cho rằng, ông Dũng đã thực hiện trái quy định trong công tác điều trị bắt buộc, buông lỏng quản lý, chủ động tạo điều kiện cho các bệnh nhân bắt buộc chữa trị ra ngoài khu vực điều trị bằng cách yêu cầu bệnh nhân đưa tiền hàng tháng thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt, số tiền hơn 886 triệu đồng.

Trong khi đó, các bị cáo Quyết, Phương, Thực, Huy, Kiên, Nam, Cường, Diệp, Hùng và Thao bị xác định đã có hành vi đưa hối lộ. Hành vi của các bị cáo này đã xâm phạm, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Tại thời điểm giám định, các bị cáo trên đều đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, do đó cần phải bị truy tố, xét xử theo quy định.

Ngoài ra, bị cáo Hoàng Lại Nam còn chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Bị cáo Trần Thanh Tùng khi biết rõ Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã mà không báo cho cơ quan chức năng, phạm vào tội Không tố giác tội phạm.