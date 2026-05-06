Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, từ ngày 1/1/2016- 6/2024, ông Bùi Thế Hùng (giữ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa từ tháng 1/2016- 4/2022), Lê Văn Hùng (Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa từ 5/2022-4/2024), Trần Văn Thành (Giám đốc Trung tâm pháp y khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sĩ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền đã có nhiều lần nhận hối lộ.

Việc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của các bị can để làm hồ sơ bệnh án, ban hành các kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật cho các đối tượng có liên quan trong các vụ án hình sự.

Ảnh minh họa.

Đồi trắng thay đen

Cáo trạng chỉ ra rằng, ngày 8/7/2019, Tiêu Duy Dũng (SN 1983) bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 25/3/2020, CQĐT quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Dũng. Tháng 4/2020, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa ký quyết định thành lập Hội đồng giám định, phân công ông Bùi Thế Hùng chủ trì.

Theo lời khai của ông Hùng, trong thời gian theo dõi để giám định với Dũng, một người phụ nữ (không rõ lai lịch) tự giới thiệu là vợ bị can đến gặp và đưa cho ông Hùng 30 triệu đồng tại phòng làm việc để nhờ giúp Dũng có kết quả giám định tâm thần theo hướng có lợi.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng chia cho các thành viên Hội đồng giám định, bản thân giữ lại 10 triệu đồng. Dù biết rõ Dũng không bị bệnh tâm thần, nhưng sau đó Hội đồng giám định đã ban hành Kết luận giám định tâm thần với nội dung: “Tiêu Duy Dũng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Với kết luận này, Dũng đủ điều kiện được đưa đi chữa bệnh bắt buộc, CQĐT đã phải tạm đình chỉ vụ án…

Đến ngày 24/2/2025, Dũng nhận án 16 năm tù. Sau đó tòa án cấp phúc thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội là người bị hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi”, giảm cho Dũng còn 14 năm tù về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tài liệu tố tụng cho thấy, ngoài lần “đổi trắng thay đen” kể trên, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa cùng các đồng phạm còn ban hành 25 kết luận giám định tâm thần và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các đối tượng phạm tội và để chuyển khoa điều trị cho 1 đối tượng điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.

Ông Bùi Thế Hùng bị xác định đã cùng đồng phạm nhận hối lộ tổng số hơn 1,2 tỷ đồng, hưởng lợi 270 triệu đồng để ban hành 18 kết luận giám định tâm thần sai sự thật. Bị can còn môi giới hối lộ số tiền 250 triệu đồng để các thành viên Hội đồng giám định ban hành kết luận giám định tâm thần sai sự thật cho bị can Hồ Đức Thịnh.

Dù biết rõ Lê Vũ Hồng Sơn không bị tâm thần, nhưng khi tham gia Hội đồng giám định cho Sơn, ông Bùi Thế Hùng đã kết luận giám định là Sơn bị tâm thần. VKSND Tối cao cho rằng, hành vi của ông Hùng đã phạm vào các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Văn Hùng bị xác định đã nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng, sau đó làm bệnh án tâm thần sai sự thật cho Nguyễn Phú Quảng, chuyển khoa điều trị không đúng quy định cho Nguyễn Thiên Lý và tham gia 17 Hội đồng giám định để ban hành 17 kết luận giám định tâm thần sai sự thật.

Bị can Lê Văn Hùng bị xác định đã hưởng lợi 568 triệu đồng, phạm vào tội Nhận hối lộ.

Được biết, ngày 18/5 tới, 42 bị cáo bị trong vụ án này sẽ bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày.