Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, đề nghị truy tố 75 bị can.

Trong số những người bị đề nghị truy tố có cả bố, mẹ, dì và bạn gái của Mr Pips. Họ bị xác định đã giúp Phó Đức Nam rửa tiền. Đặc biệt, bố của kẻ lừa đảo vì muốn đưa con đi giám định, khám, chữa bệnh tâm thần cũng đã bị lừa mất tiền tỷ

Theo kết luận điều tra, sau khi biết con trai là Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 30/10/2024, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa cho con trai, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em “đồng hao” với Tuấn). Trong lúc ăn, ông Thắng có nói chuyện về bệnh của Nam, nói rằng muốn cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Thấy vậy, Quang nói có thể giúp được việc này.

TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips). Ảnh chụp màn hình

Sau đó, ông Thắng và Tuấn thống nhất ông Thắng chuyển 7 tỷ đồng để Tuấn giữ, sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại tạm giam và khắc phục hậu quả.

Ngày 2/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút 7 tỷ đồng từ tài khoản, rồi chuyển vào tài khoản của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ Tuấn).

Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn ở Hà Tĩnh. Tại đây, ông cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tài sản do con trai phạm tội mà có gửi ông quản lý, trong đó có một phần của 7 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc.

Tuấn sau đó hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà này nếu cơ quan công an hỏi thì khai là tiền vay mượn với ông Thắng, nhằm che giấu nguồn gốc, tránh bị cơ quan điều tra thu giữ.

Về phần mình, sau khi được Phó Đức Tuấn giới thiệu làm quen với Nguyễn Đăng Quang, ông Thắng đã đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Quang nói với Tuấn gia đình ông Thắng cần chuẩn bị khoảng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) để “quan hệ”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quang dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ trong việc cho Phó Đức Nam đi giám định và điều trị tâm thần, nhưng vẫn nhận hơn 2,5 tỷ đồng của ông Phó Đức Thắng và hứa hẹn lo việc này.

Sau khi nhận tiền, Quang dùng hơn 1,2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và không hoàn trả cho ông Thắng. Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đăng Quang phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn gái Phó Đức Nam và “bộ sưu tập” đồng hồ tiền tỷ

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Phó Đức Nam – cùng Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua hai bất động sản. Tâm còn phối hợp với dì ruột của Nam là Nguyễn Thị Thủy mua thêm 7 bất động sản, đứng tên qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty CP Tech Invest, với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền trên có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam; đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Tâm phạm tội rửa tiền.

Trước đó, cuối năm 2024, khám xét khẩn cấp nhà của Tâm, CQĐT thu giữ 30 miếng kim loại màu vàng, 1 chiếc ô tô Subaru cùng 7 chiếc xe máy; 31 chiếc đồng hồ đeo tay các loại (trong đó có 4 chiếc Vacheron Constantin, 6 chiếc Rolex, 2 chiếc Richad Mille, 2 chiếc Louis Vuitton, 3 chiếc Patek Philippe…)