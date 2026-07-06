Chồng tôn trọng công việc của tôi

- Sau vai tiểu tam bị ghét trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Ngọc Anh vắng bóng 3 năm trên màn ảnh lý do là gì? Thời gian đó chị có nhớ nghề và phải từ chối kịch bản nào để ưu tiên gia đình?

Ngọc Anh khoe vóc dáng gái 1 con tại sự kiện ra mắt phim "Trời cao nguyên xanh".

3 năm qua tôi tập trung cho gia đình nhỏ vì con còn quá nhỏ nên chưa thể đóng phim trở lại. Năm ngoái nhận được một kịch bản nhưng nhân vật trong phim khiến tôi suy nghĩ. Đó là vai bà chủ nhà hàng và thường xuyên phải tiếp khách. Khi đã có gia đình tôi hơi ngại vào những vai như thế và sợ thể hiện không tốt. Tôi chia sẻ sự trăn trở đó với các anh chị sản xuất, mọi người thông cảm và chọn người khác thay thế. Khi sinh con hơn 1 năm tôi nhớ nghề và cũng ngỏ lời muốn quay lại đóng phim.

- Chị nói ngại đóng những vai nhạy cảm vì đã có gia đình, vậy có khi nào từ chối vai diễn vì ông xã? Anh ấy có bao giờ thể hiện quan điểm không muốn chị đóng dạng vai này vai kia?

Ngay từ đầu nếu anh ấy không ủng hộ công việc diễn viên có lẽ chúng tôi không thể yêu nhau chứ chưa nói đến việc lấy nhau. Anh ấy tôn trọng tôi, cả hai cùng tôn trọng lý tưởng sống của nhau và không ngáng đường đối phương. Tôi thấy mình may mắn và biết ơn ông xã. Với các cảnh yêu đương tôi cũng có thể nhận thoải mái, chỉ có điều hơi ngại những vai tiếp khách chút thôi.

- Dù ông xã thoải mái cỡ mấy chị có phải báo trước với chồng việc vai diễn có cảnh yêu đương? Có sợ lúc xem phim anh ấy lại nổi cơn ghen?

Ông xã hơn tôi 6 tuổi nhưng hài và trẻ con lắm. Tôi không nói trước mà cho chồng xem luôn.

Ngọc Anh vào vai người yêu của Xuân Phúc trong phim mới của VTV.

- Trong phim "Trời cao nguyên xanh" chị đóng người yêu của diễn viên Xuân Phúc. Hai người có nhiều cảnh tình cảm chứ?

So với các phim tôi đóng thì Trời cao nguyên xanh sẽ có các cảnh tình cảm ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên đây là phim về chủ đề an ninh và tuyến tình yêu chỉ là phụ nên các cảnh tình cảm chỉ vừa phải chứ không quá nồng cháy.

- Vai Vân lần này của chị có khác biệt nhiều so với Ngọc của "Phố trong làng" hay Mai trong "Gia đình mình vui bất thình lình"?

Nếu vai Thuỳ trong Chạy trốn thanh xuân của tôi ngây thơ, nhìn cái gì cũng màu hồng thì vai Vân trong phim này có sự thực tế nhất định. Cô ấy phân định rạch ròi giữa lý trí và cảm xúc. Vân cũng luôn đấu tranh để bảo vệ tình yêu. Nhân vật này trưởng thành và chín chắn hơn các vai trước của tôi nhiều.

Ngọc Anh trong trích đoạn phim "Trời cao nguyên xanh":

- Đóng phim khi con mới được hơn 1 tuổi, chị chăm sóc con thế nào?

Nhà tôi có giúp việc hỗ trợ. Và ngay sau khi sinh tôi quyết tâm bằng mọi giá rèn luyện sự tự lập để con ngủ riêng. Do vậy lịch của bé rất ổn định, có đang đi chơi mà tới giờ ăn là rất tự giác nên trông bé khá nhàn. Thêm nữa ông xã tôi cũng xử lý công việc được từ xa. Thời gian tôi đi quay, anh ấy ở nhà quản lý mọi việc.

Vấn đề của chúng tôi không nằm ở chuyện ăn mặc

- Nhiều người đồn chị lấy chồng đại gia nên chẳng phải lo về kinh tế, đóng phim chỉ để cho vui vì cuộc sống vẫn đủ đầy. Tin này đúng hay sai?

Tôi xin khẳng định ông xã tôi không phải đại gia. Còn về kinh tế, thời điểm này gia đình đang thăng hoa nhưng không biết trước được khi nào kinh tế đi xuống. Chúng tôi ở mức bình thường thôi. Ngay từ đầu chúng tôi thống nhất tôn trọng nhau, cùng nuôi dạy con cái và làm kinh tế.

- Từ lúc sinh con xong chị vẫn giữ được dáng đẹp như thời con gái, bí quyết của Ngọc Anh là gì?

Có thể cơ địa của tôi nhỏ nên đó cũng là điều may mắn. Nhưng khi nhận phim này tôi vẫn chủ động giảm 5kg còn 46kg để gương mặt mình lên hình nhỏ nhắn hơn và khác so với các vai diễn trước. Dự án này cũng là động lực để tôi quyết tâm giảm cân

- Nhiều cô rất đẹp nhưng khi lấy chồng chỉ có chồng muốn ngắm và không muốn vợ ra ngoài mặc sexy thu hút ánh mắt của người khác. Còn chị phong cách sexy gần như không thay đổi trước và sau khi lấy chồng nên có thể hiểu chồng chị hoàn toàn ủng hộ phong cách này?

Nếu ông xã tôi là người gia trưởng có lẽ cả hai đã không đến được với nhau. Cá tính của tôi đã như vậy và cũng muốn khi lập gia đình và có con, cuộc sống cá nhân không khác nhiều so với trước đây. Tôi luôn phấn đấu để mọi thứ không khác quá nhiều. Khi yêu nhau đơn giản nhưng lập gia đình thì gia đình chồng cũng là gia đình mình đi kèm nhiều trách nhiệm và ràng buộc. Khi có con cuộc sống cũng thay đổi và cũng tốn kém.

Do vậy tôi luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách của cuộc sống trước và sau khi có gia đình. Ông xã hiện đại nên chuyện phong cách của tôi chưa bao giờ trở thành vấn đề trong hôn nhân. Tôi kỳ vọng ông xã nói chuyện tinh tế hơn còn anh ấy kỳ vọng tôi ấm áp, quan tâm gia đình hơn.

- Vậy giờ Ngọc Anh đã dám nhận mình là người phụ nữ của gia đình chưa?

Vẫn chưa (cười)! Tính của tôi khá nguyên tắc, sâu thẳm khô khan nên khiến người ở cạnh đôi khi thấy mình tủi thân và đó là điều phải khắc phục.

Ngọc Anh theo đuổi phong cách sexy trước và sau khi kết hôn.

- Vợ chồng chị ở riêng hay ở với bố mẹ chồng?

Chúng tôi ở riêng và mẹ chồng tôi cũng hiện đại, đó là may mắn lớn của tôi. Bà thích nấu nướng, cỗ bàn. Vì không thể làm bằng mẹ chồng nên tốt nhất tôi ra ngoài để đỡ vướng tay chân bà (cười).

- Ở nhà Ngọc Anh, ai là "nóc nhà"?

Những vấn đề là thế mạnh của tôi ng xã cũng nghe lời vợ đấy. Còn những vấn đề lớn liên quan đến gia đình, họ hàng anh ấy xử lý tốt hơn tôi. Do vậy gia đình tôi không theo mô típ nhà chỉ có một chỉ huy.

Ngọc Anh nói về chồng: