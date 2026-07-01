Trong phim cảnh sát hình sự Đấu trí, NSND Trung Anh vào vai Đại tá Trần Giang - Trưởng Phòng Điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Trước đó, trong phim gần đây, NSND Trung Anh vào vai Bí thư Sách và kết phim bị kết án tù vì những sai phạm trong công tác quản lý.

Tạo hình vai Thượng tướng công an Lê Sơn của NSND Trung Anh.

Sắp tới, "ông bố quốc dân" vào vai Thượng tướng công an Lê Sơn trong phim Trời cao nguyên xanh phát sóng trên VTV1 ngay sau khi Phía bên kia thành phố kết thúc. Lần đầu tiên tạo hình nhân vật này lộ diện trong họp báo ra mắt Trời cao nguyên xanh chiều nay tại Hà Nội.

Cùng tham gia phim này còn có diễn viên Xuân Phúc cũng từng góp mặt trong phim Đấu trí cùng NSND Trung Anh. Anh sẽ vào vai Đại uý công an Quang Tuấn. Trong khi đó, Hà Việt Dũng sau khi gây sốt màn ảnh với vai Viễn trong Cách em 1 milimet sẽ trở lại với sắc phục công an với vai Phạm Minh - Phó trưởng Phòng An ninh nội địa trong Trời cao nguyên xanh.

Trước "Trời cao nguyên xanh", Hà Việt Dũng từng vào vai công an trong "Bão ngầm", "Độc đạo".

Ngoài ra, Trời cao nguyên xanh còn có sự góp mặt của diễn viên Ngọc Anh - y tá Ngọc của Phố trong làng. Phim gần nhất cô tham gia là Gia đình mình vui bất thình lình. Sau 3 năm Ngọc Anh mới quay lại màn ảnh nhỏ và lần này vào vai Vân - bạn gái của Tuấn (Xuân Phúc).

Chia sẻ tại họp báo chiều nay, Xuân Phúc nói trước khi vào phim anh đã tìm hiểu về Ngọc Anh bởi đây là lần đầu họ diễn chung. "Trước khi làm việc với Ngọc Anh, trong đầu tôi chỉ có từ "chảnh" nhưng khi gặp thì may mắn là bạn ấy không chảnh như mình nghĩ. Chúng tôi biết lắng nghe và luôn trao đổi với nhau để làm tốt nhất phân đoạn đóng chung", anh nói.

Đoàn phim tại họp báo ra mắt.

NSƯT Hoàng Hải và diễn viên Ngọc Anh chia sẻ về vai diễn.

Còn Ngọc Anh nói sau 3 năm mới đóng phim trở lại sau thời gian lập gia đình, sinh con, cô từng lo lắng không biết lực diễn có yếu đi không. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn Mai Hiền, cô đã vượt qua áp lực.

Trong khi đó, NSƯT Hoàng Hải sau vai diễn gây tranh cãi trong Gia đình trái dấu sẽ trở lại với vai Lok - một nhân vật bí ẩn "không rõ phe ta hay phe địch", hứa hẹn nhiều bí mật thú vị.

Hà Việt Dũng chia sẻ về vai diễn mới:

Lấy bối cảnh Tây Nguyên - vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ nhưng luôn tiềm ẩn những vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo và an ninh phức tạp - bộ phim mở ra câu chuyện nhiều tầng lớp về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Không chỉ gây ấn tượng với nội dung chính luận giàu tính thời sự, Trời cao nguyên xanh còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất với những bối cảnh trải dài giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ trong điều kiện thời tiết và địa hình vô cùng khắc nghiệt.

Trong quá trình sản xuất, các tác giả bộ phim nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế… cùng Công an tỉnh Gia Lai.

Dưới bàn tay dàn dựng của NSƯT Nguyễn Mai Hiền (người đứng sau các phim: Chạy án, Người phán xử, Phố trong làng, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Lằn ranh), Trời cao nguyên xanh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, được kỳ vọng không chỉ là một bộ phim truyền hình hấp dẫn mà còn giúp lan tỏa những giá trị sâu sắc về trách nhiệm, lòng tận tụy và sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho đất nước.

Phim được phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 6/7.

Ảnh: VTV

Clip: Quỳnh An