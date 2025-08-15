Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại màn đối đáp của một cô gái với hai kẻ giả danh công an, trong đó một đối tượng xưng là Trần Công Minh; kẻ còn lại tay xăm trổ tự giới thiệu là Nguyễn Minh Thành.

Đoạn clip bắt đầu từ ý định lừa đảo tiền bạc nhưng không thành. Sau đó, chúng nhanh chóng chuyển sang… tán tỉnh lộ liễu, khiến người xem vừa bức xúc vừa bật cười ngán ngẩm. Theo nội dung clip, sau khi tự giới thiệu và yêu cầu cô gái “Em nói đi”, Minh nhận ngay câu trả lời: “Tài khoản em 0 đồng thì làm thế nào?”.

Bị “gài” khéo, hắn hỏi lại, và cô gái tỉnh bơ: “Tài khoản em 0 đồng, anh có lừa được không?”. Lập tức, Minh buông câu giễu cợt: “Không lừa được tiền thì lừa tình của em”. Cô gái không vừa, đáp ngay: “Ừ, chồng em cũng làm công an đấy, anh ở bộ phận nào?” khiến Minh lảng sang câu hỏi đầy ẩn ý: “Anh có lừa được em không?”.

Để tăng “uy tín”, hắn ghé sát vào camera khoe vai áo gắn sao, còn khoe cả hình ảnh “phòng làm việc” để minh họa cho “nghề” lừa đảo. Cuộc trò chuyện sau đó biến thành màn đấu khẩu hài hước.

Cô gái liên tục "xoáy” vào thu nhập khủng của kẻ lừa đảo: “Ngày lừa mấy trăm triệu là được rồi… nhưng tài khoản em 0 đồng, muốn chuyển lắm mà không có tiền”. Sau đó, kẻ đeo tên Nguyễn Minh Thành vào thay đối tượng Minh và cố gắng thuyết phục “trải nghiệm cảm giác mất tiền”, nhưng đều bị cô đáp trả châm chọc.

Không lừa được tiền, Minh và Thành chuyển sang “tán tỉnh bất chấp”, bảo cô quay mặt ra để “xem có xinh không” và còn buông lời gợi ý… ship mỹ phẩm sang cho chúng. Thậm chí, cả 2 còn nói úp mở về “chích điện” và những hàm ý thô thiển khác.

Cô gái bình thản đáp trả, mọi cố gắng của 2 kẻ lừa đảo bất thành, chúng tắt máy mà không kịp nói một câu tạm biệt, để lại cho người xem cảm giác vừa hả hê vừa phẫn nộ trước sự trơ trẽn của hai kẻ mạo danh công an.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Luật sư Vũ Anh Tuấn - Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: Đoạn clip sau khi lan truyền đã nhận hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người khen cô gái vừa bình tĩnh vừa dí dỏm, biến tình huống lừa đảo thành “trò hề” của kẻ giả danh.

Ngoài ra, luật sư Tuấn cũng nhấn mạnh: Để tránh sập bẫy loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng ngừa và cảnh giác của người dân.

Theo luật sư, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin từ các phương tiện truyền thông để nâng cao tinh thần cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè; Không công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử hoặc khi mua sắm tại cửa hàng.

Khi nhận cuộc gọi tự xưng là công an, phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến công an địa phương nơi cư trú. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn bấm phím, xác minh số điện thoại, nhấn vào đường link lạ, cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất cứ hình thức nào. Nếu đã chuyển, cần báo ngân hàng để phong tỏa tài khoản ngay. Khi có nghi vấn, hãy báo cho người thân và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.