Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hòa Cường) để điều tra hành vi “Giả danh công an, cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 4/8, hai đối tượng mang theo còng số 8, giả làm cán bộ công an, xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, đe dọa người chơi rồi chiếm đoạt tiền.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các phường Hòa Cường, Cẩm Lệ và Thanh Khê truy xét, xác định nghi phạm và bắt giữ sau 3 ngày.

Công an đọc lệnh khởi tố hai đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Khai với cơ quan công an, Tuyến thừa nhận là kẻ khởi xướng. Chiều 4/8, khi phát hiện 4 phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà một hộ dân ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Tuyến bảo Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng xông vào dọa nạt, gom toàn bộ số tiền trên bàn và trong tay các con bạc. Sau khi tẩu thoát, hai đối tượng kiểm đếm được 170.000 đồng.

Cơ quan công an thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 còng số 8. Hai bị can đã bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra tội “Cướp tài sản” và làm rõ các hành vi phạm tội khác.