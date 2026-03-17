Ping Fai Yuen kiện vợ chiếm đoạt tiền điện tử giá trị cao. Ảnh: MSN

Vụ ly hôn giữa doanh nhân Ping Fai Yuen (44 tuổi) và vợ là Fun Yung Li đang trở thành tâm điểm chú ý tại Tòa án tối cao Anh, The Sun đưa tin ngày 16/3.

Theo cáo buộc, cô Li cùng em gái thực hiện kế hoạch đánh cắp tiền điện tử tinh vi ngay trong căn biệt thự của gia đình tại Brighton (Anh).

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2023, khi con gái của cặp đôi bất ngờ tiết lộ với anh Yuen rằng, mẹ đang tìm cách chiếm đoạt số tiền điện tử của bố. Nghi ngờ vợ, anh Yuen đã bí mật lắp đặt thiết bị theo dõi.

Những bằng chứng thu được sau đó khiến người chồng bàng hoàng. Các đoạn ghi âm cho thấy cô Li đã thuê người lắp đặt hệ thống camera bí mật tại những góc khuất trong nhà để quay lén cảnh chồng nhập mật khẩu vào ví tiền điện tử.

Tiền điện tử của anh Yuen được lưu trữ tại một địa chỉ an toàn, bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật nghiêm ngặt, gồm mật khẩu và mã PIN.

Đến tháng 8/2023, anh Yuen phát hiện toàn bộ số tiền bitcoin trị giá từ 160 - 180 triệu bảng Anh (hơn 5.500 - 6.293 tỷ đồng) đã "bốc hơi". Một cuộc đối chất nảy lửa đã xảy ra giữa 2 vợ chồng khiến anh Yuen đánh vợ trong cơn nóng giận.

Cuối năm 2023, anh Yuen tố cáo những hành vi của vợ. Hiện tại, cô Li đã rời Anh và cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc). Cô phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định không biết gì về số tiền bị mất.

Mới đây, thẩm phán Cotter của Tòa án tối cao nhận định, anh Yuen đang nắm giữ lợi thế rất lớn trong vụ kiện này.

Thẩm phán chia sẻ rằng, các bản ghi âm là bằng chứng đanh thép. Hơn nữa, khi khám xét tài sản của cô Li, cơ quan chức năng đã tìm thấy các thiết bị kỹ thuật cần thiết để đánh cắp bitcoin.

Hiện tại, anh Yuen yêu cầu tòa án ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản tiền điện tử của vợ và em gái vợ, đồng thời buộc họ phải hoàn trả số tiền bitcoin đã lấy hoặc bồi thường giá trị tương đương.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Thẩm phán Cotter cho rằng, cần phải tiến hành xét xử sớm do giá trị của bitcoin biến động mạnh.