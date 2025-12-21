Theo SCMP, phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra vào đầu tháng 12 và nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ sau khi được các kênh truyền hình địa phương đưa tin. Nhân vật chính là một người đàn ông họ Hà và người phụ nữ họ Vương, cùng sinh ra tại một ngôi làng ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Hai người quen nhau thông qua mai mối và nhanh chóng đi đến đính hôn. Gia đình nhà trai đã trao cho gia đình nhà gái khoản tiền sính lễ ban đầu trị giá 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng).

Sau lễ đính hôn, cặp đôi cùng nhau tới tỉnh Hà Bắc để quản lý một quán malatang - món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc - do nhà trai sở hữu. Trong khoảng 6 tháng, cô Vương tham gia hỗ trợ vận hành quán ăn.

Người đàn ông ở Trung Quốc đã kiện hôn thê cũ để đòi lại số tiền anh ta chi cho cô trong thời gian hẹn hò vì cô có thói quen ăn uống quá mức. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, mối quan hệ dần rạn nứt. Theo lời người đàn ông, anh bắt đầu không hài lòng với vị hôn thê vì cho rằng cô “chỉ làm những công việc nhẹ nhàng” và không đóng góp đủ cho việc kinh doanh. Điều khiến anh bức xúc hơn cả là thói quen ăn uống của cô.

“Cô ấy ăn malatang của chúng tôi mỗi ngày. Lượng bán ra không đủ cho cô ấy ăn”, người đàn ông nói trong một chương trình phỏng vấn của đài truyền hình địa phương Hắc Long Giang. Anh cho biết, gia đình mình cũng dần tỏ ra không hài lòng, cho rằng cô Vương “đã thay đổi” sau khi đính hôn.

Cuối cùng, cặp đôi chia tay. Không lâu sau đó, người đàn ông quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc cô Vương hoàn trả toàn bộ 20.000 NDT tiền sính lễ, cùng với 30.000 NDT (110 triệu đồng) mà anh khẳng định đã chi cho cô trong thời gian hẹn hò. Danh sách chi tiêu được anh trình lên tòa bao gồm các khoản chi cho quần áo, tất đen, đồ lót và nhiều khoản sinh hoạt phí khác.

Động thái này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng người đàn ông quá “tính toán” và “keo kiệt” trong một mối quan hệ tình cảm.

Tại phiên tòa, cô Vương phản bác mạnh mẽ. “Anh ấy quá so đo. Tôi là bạn gái của anh ấy”, cô nói. Thậm chí, cô còn thẳng thắn hỏi lại người yêu cũ trước mặt thẩm phán: “Anh không hề thích những đôi tất và đồ lót mà anh mua cho tôi sao?”.

Sau khi xem xét, tòa án không chấp nhận yêu cầu đòi lại 30.000 NDT chi phí hẹn hò. Thẩm phán cho rằng, các khoản tiền này được dùng cho những vật dụng cá nhân và chi tiêu trong mối quan hệ tình cảm, mang giá trị tinh thần và cảm xúc cho cả hai bên. Vì vậy, đó không thể xem là khoản vay hay nghĩa vụ hoàn trả.

Đối với khoản tiền sính lễ 20.000 NDT, tòa án đưa ra phán quyết dung hòa: Cô Vương chỉ cần hoàn trả một nửa số tiền.

Quyết định này dựa trên thực tế hai bên đã đính hôn nhưng chưa đăng ký kết hôn, đồng thời xét đến thời gian chung sống và đóng góp của người phụ nữ trong việc kinh doanh của gia đình nhà trai. Cả hai bên sau đó đều chấp nhận phán quyết và không có ý định kháng cáo.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người chỉ trích người đàn ông, cho rằng việc làm của anh phản ánh tư duy gia trưởng và coi trọng vật chất. Số khác lại nhìn nhận vụ việc như một ví dụ điển hình cho những xung đột xoay quanh tiền bạc, sính lễ và kỳ vọng trong hôn nhân hiện đại tại Trung Quốc.