Giữa cao điểm Xuân vận (thời gian nghỉ Tết ở Trung Quốc), dòng xe cộ đổ dồn về các tuyến cao tốc khiến nhiều trạm dịch vụ rơi vào tình trạng quá tải, trang QQ đưa tin.

Tại trạm dừng nghỉ Quảng Lăng - Dương Châu, một sự việc hy hữu đã xảy ra. Người phụ nữ hoảng loạn khi phát hiện bị chồng “bỏ quên” giữa biển người, điện thoại cũng để lại trên xe.

Cụ thể, sáng ngày 24/2, bà Từ cùng chồng, là ông Thái, điều khiển xe tải thùng hạng nặng biển số Thượng Hải dừng chân tại trạm dừng nghỉ. Trong lúc bà xuống xe vào nhà vệ sinh, ông Thái tưởng vợ vẫn đang nghỉ trong cabin nên tiếp tục hành trình.

Người vợ phải nhờ cơ quan chức năng để "đoàn tụ" với chồng sau khi bị bỏ quên ở trạm dừng nghỉ. Ảnh: QQ

Khi quay lại bãi đỗ, chiếc xe đã biến mất. Không điện thoại, không người thân bên cạnh, giữa trạm dịch vụ đông nghịt phương tiện dịp Xuân vận, bà Từ gần như suy sụp và bật khóc tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chấp pháp giao thông lập tức trấn an tinh thần người phụ nữ, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ với người chồng.

Sau nhiều nỗ lực, họ đã kết nối được với ông Thái khi xe đã di chuyển tới trạm dừng nghỉ Cao Bưu trên cao tốc Kinh - Hỗ. Lúc này, ông mới bàng hoàng nhận ra sự việc, liên tục bày tỏ sự hối hận và lập tức dừng xe chờ đón vợ.

Tuy nhiên, khoảng cách hàng chục km cùng mật độ giao thông dày đặc khiến việc tự di chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lực lượng chức năng đã kích hoạt cơ chế phối hợp liên khu vực, tổ chức “tiếp sức” đưa bà Từ an toàn đến điểm hẹn.

Gặp lại nhau sau sự cố, hai vợ chồng không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở tài xế cần kiểm tra kỹ người đi cùng trước khi xuất phát, đặc biệt trong dịp cao điểm như Xuân vận.