Ngày 10/2/2026, tại trụ sở đội Cảnh sát hình sự công an quận Kỳ Giang, TP Trùng Khánh, buổi nhận thân diễn ra trong không khí nghẹn ngào, trang QQ đưa tin.

Ông Lưu cùng người thân đứng chờ trước cửa, ánh mắt dõi theo từng chuyển động, mong ngóng bóng hình đã xa cách 31 năm.

Cánh cửa mở ra, một phụ nữ ngoài 30 tuổi bước vào. Dáng người vừa lạ vừa quen khiến ông Lưu không kìm được xúc động.

Khi cảnh sát thông báo đây chính là con gái ông, thất lạc từ năm 1995, người cha lập tức ôm chầm lấy con. Hơn 10 người thân cũng vây quanh, bật khóc khi gọi tên thân mật của chị.

Giây phút đoàn tụ sau 31 năm xa cách khiến mọi người vỡ òa cảm xúc. Ảnh: QQ

Theo cơ quan chức năng, ngày 17/5/1995, do mắc chứng rối loạn tâm thần, vợ ông Lưu là bà Lý đã bế con gái 2 tuổi, tên ở nhà là Lưu Tam, rời khỏi nhà và không bao giờ trở lại.

Ông Lưu lập tức trình báo công an. Và suốt nhiều năm bôn ba khắp nơi tìm kiếm vợ con, nhưng do hạn chế kỹ thuật thời điểm đó, mọi nỗ lực đều không có kết quả.

Năm 2021, Bộ Công an Trung Quốc phát động chiến dịch “Đoàn viên” trên toàn quốc nhằm rà soát, xác minh các trường hợp mất tích, bị bắt cóc.

Trong quá trình sàng lọc dữ liệu, công an Kỳ Giang phát hiện hai mẹ con có thân phận chưa rõ ràng, nên đã lấy mẫu ADN, đưa vào hệ thống đối chiếu. Tuy nhiên, nhiều năm liền chưa tìm được kết quả trùng khớp.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 1 năm nay, khi ông Lưu tình cờ xem được một đoạn video trên mạng và nghi ngờ đó là con gái mình.

Ông lập tức đến cơ quan công an địa phương lấy mẫu máu xét nghiệm. Chỉ vài ngày sau, kết quả ADN xác nhận mẫu của ông trùng khớp với dữ liệu của chị Hùng tại Trùng Khánh.

Qua xác minh, chị Hùng chính là Lưu Tam, cô bé mất tích 31 năm trước. Mẹ của chị cũng chính là bà Lý - người vợ năm xưa rời nhà trong tình trạng bệnh lý. Do vấn đề sức khỏe, bà Lý không thể có mặt tại buổi nhận thân.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng đội Cảnh sát hình sự TP Trùng Khánh, chiến dịch “Đoàn viên” được triển khai như một nhiệm vụ dân sinh trọng điểm, ứng dụng công nghệ hiện đại để tìm kiếm người mất tích.

Đến nay, lực lượng công an địa phương đã giúp 56 gia đình đoàn tụ sau nhiều năm ly tán.

Gia đình tặng biểu ngữ tri ân sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Ảnh: QQ

Cuộc đoàn viên sau 31 năm không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm mòn mỏi của một người cha, mà còn thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình vẫn đang chờ ngày gặp lại người thân.