Bố mẹ tôi có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Tôi là con gái, đứng thứ ba trong nhà.

Trong gia đình, anh cả tôi là người vất vả nhất. Anh vì một trận sốt co giật hồi nhỏ mà thần trí có vấn đề. Khi trưởng thành, anh may mắn cưới được người vợ hơn mình 5 tuổi. Chị ấy mồ côi bố mẹ, hiền lành, rất chăm chỉ và biết điều.

Anh hai của tôi buôn bán, kinh tế khá giả, em trai út làm công chức, cuộc sống đề huề. Bản thân tôi cũng có của ăn của để.

Vợ chồng anh cả không có con, suốt bao năm qua vẫn nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ do bố mẹ cất cho. Anh chị làm nông, chi tiêu dè xẻn cũng gọi là đủ ăn.

Mấy năm nay, tinh thần anh trai tôi càng lúc càng hỗn độn nên không thể đi làm, hơn thế, mỗi tháng còn phải tốn hơn 1 triệu đồng tiền thuốc. Anh chị em tôi chỉ đỡ được phần nào, còn lại đều do chị dâu cáng đáng.

Chị dâu tôi khóc như mưa khi nghe đề xuất của bố chồng về khoản tiền mừng thọ. Ảnh minh họa: F.P

Vậy nhưng chị dâu cả sống rất biết điều. Trước khi mất, mẹ tôi nằm liệt giường 3 tháng. Chị dâu tôi đề đạt: “Tôi không có của thì xin góp công. Các chú phải lo tiền thuốc men, viện phí cho mẹ, tôi không gánh góp được nhiều thì xin nhận phần chăm sóc mẹ”.

Suốt thời gian mẹ tôi nằm một chỗ, chị dâu tôi tận tình chăm sóc sớm tối. Anh hai bận buôn bán, em út bận đi làm, tôi cũng có công việc riêng, chỉ có thể đến thăm hỏi hoặc chăm sóc dịp cuối tuần.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết điều. Biết chị bận chăm mẹ không thể đi làm, chúng tôi thay phiên nhau mua đồ ăn thức uống cất tủ lạnh cho anh chị, tiền thuốc của anh chúng tôi cũng đỡ đần. Bố tôi rất mừng khi các con biết lo cho nhau.

Hôm mừng thọ bố, 3 anh em tôi đứng ra lo liệu, không để vợ chồng anh cả phải nhọc lòng. Chị dâu nuôi được đàn gà, bèn bắt lên làm thịt. Chị cư xử như vậy, chúng tôi rất nể.

Sau lễ mừng thọ, bố gọi chúng tôi lại để cùng kiểm kê phong bì. Khách của bố, anh hai và em út rất đông, số tiền mừng thọ lên tới gần 60 triệu. Chúng tôi gợi ý số tiền này đưa bố giữ để chi tiêu cá nhân.

Nhìn tệp tiền trên bàn, bố tôi trầm ngâm một lúc, rồi bảo: “Bố mẹ sinh được 4 người con. Các con yêu thương, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, bố rất hạnh phúc và tự hào.

Có điều, anh cả vẫn khiến bố nặng lòng. Anh các con thiệt thòi từ nhỏ, chị dâu cũng vất vả. Bố đã đến tuổi gần đất xa trời, lực bất tòng tâm...”.

Chị dâu tôi nước mắt lã chã từ lúc nào, chỉ là cố giấu đi. Một lát sau, bố tôi nói tiếp:

“Bố già rồi, mọi việc trong nhà đã có các con lo liệu, hàng ngày cũng chẳng tiêu gì đến tiền. Bố muốn đưa số tiền mừng thọ này cho vợ chồng thằng cả, để hàng tháng trích ra lo thuốc men, cũng xem như một cách để bố an lòng.

Việc này bố không tự quyết, chỉ đề xuất như vậy. Phần còn lại, tùy các con suy tính”.

Câu nói của bố khiến chị dâu tôi ngơ ngác rồi nước mắt như mưa. Tôi có chút rối lòng, chỉ sợ anh hai và em trai út phản đối. Nào ngờ, anh hai tôi nhanh chóng đáp lời:

“Bố quyết như vậy thì tốt quá, chúng con xin nghe theo. Nhân đây, con xin được góp thêm tiền cho tròn 100 triệu đồng, đưa chị dâu cả gửi tiết kiệm, hàng tháng lấy tiền lãi phụ lo thuốc men cho anh”.

Rồi anh hai quay sang nói với chị dâu cả: “Anh chị vất vả một đời, em chẳng thể hỗ trợ được nhiều. Chút tấm lòng này, mong chị nhận lấy cho bố an tâm, em cũng vui lòng”.

Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất ấy. Em trai út cũng vậy, ngoài ra còn hứa hẹn ra Tết sẽ chi tiền sửa sang cho anh chị gian bếp và công trình phụ.

Chị dâu tôi xúc động tột cùng. Bố tôi từ lúc nào đã đỏ hoe mắt. Có lẽ, lòng bố đang hạnh phúc ngập tràn khi thấy các con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Niềm vui lúc này còn trọn vẹn hơn cả khi bố nhận những lời chúc tụng đẹp đẽ của khách khứa trong lễ mừng thọ.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và an yên. Những gì được chứng kiến trong lễ mừng thọ 80 tuổi của bố quả thực đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về tình thân.

Độc giả giấu tên

