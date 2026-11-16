MS 2026.310

Mẹ qua đời vì bệnh ung thư khi hai anh em còn nhỏ, nay anh trai gặp tai nạn nguy kịch. Không còn khả năng xoay xở viện phí, người em út phải bán chiếc xe máy duy nhất để có tiền cứu anh.

Anh Moong Văn Dao (SN 2002, xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An) đang phải điều trị tại bệnh viện sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong khi đó, gia đình anh gần như cạn kiệt khả năng tài chính, không biết xoay xở đâu ra tiền để trang trải những ngày điều trị tiếp theo.

Anh Moong Văn Dao bị tai nạn giao thông bị đa chấn thương nặng

Gia đình anh Dao cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 2/11, khi anh Dao đang trên đường từ Nghệ An ra Ninh Bình để tiếp tục công việc công nhân của mình.

Anh Dao được đưa vào Bệnh viện Việt Đức (cơ sở Ninh Bình) cấp cứu. Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Moong Văn Dao (24 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não và sốc mất máu do chấn thương bụng kín. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Sau phẫu thuật, anh Dao tiếp tục được theo dõi, truyền thuốc và điều trị tại Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật tụy của bệnh viện. Hiện, anh Dao vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị sát sao.

Gia đình anh Dao cho biết, từ ngày anh gặp nạn, cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm thuê, bốc vác và làm nương rẫy của cả gia đình không đủ trang trải viện phí. Vì vậy, người thân phải tìm mọi cách xoay xở, từ nhờ cậy vay mượn họ hàng đến hàng xóm, láng giềng ở quê.

Theo gia đình, tổng chi phí điều trị của anh Dao đến nay đã lên tới 46 triệu đồng. Nhưng đến nay, gia đình mới đóng được 22 triệu đồng viện phí. Số tiền này được gia đình vay mượn và bán chiếc xe máy của em trai anh Dao được 8 triệu đồng.

Em Moong Văn Bường chăm sóc anh Dao tại bệnh viện

Em trai bán xe máy lấy tiền nộp viện phí cho anh

Gia đình anh Dao là dân tộc Khơ Mú, ở bản Na Kho. Kinh tế gia đình dựa vào nương rẫy, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Cái nghèo đeo bám nhiều năm khiến các thành viên trong gia đình anh sớm phải rời quê đi làm thuê, mong kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 2019, sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư, mẹ anh Dao đã qua đời, để lại người chồng và 4 anh em anh Dao nương tựa vào nhau để sống.

Sau khi mẹ mất, cả 4 anh em anh Dao đều phải rời quê tìm kế sinh nhai. Người anh cả (SN 2000) ra Bắc Ninh làm nghề bốc vác, anh Dao đi làm phụ hồ ở Ninh Bình, còn em út Moong Văn Bường (SN 2006) cũng phải nghỉ học ra Hà Nội làm công nhân. Mới đây, bố của anh Dao cũng xin làm công nhân ở Bắc Ninh.

Ở bệnh viện chăm sóc anh trai, Bường ngày càng lo lắng khi nghĩ đến chặng đường điều trị phía trước. Chàng trai mới 20 tuổi sợ điều không may xảy đến với anh, nhất là khi gia đình không còn biết tìm đâu ra tiền để tiếp tục đóng viện phí.

Gia đình anh Dao thuộc diện hộ cận nghèo

Bường chia sẻ: “Mẹ em vừa mất vì ung thư do không có tiền điều trị. Cả nhà em nếu ở quê thì có khi đói lắm. Bố em mới xin được việc 3 ngày, em mới nghỉ việc để chăm anh Dao. Giờ nhà em chẳng vay được ở đâu. Trong khi bác sĩ nói anh Dao còn phải điều trị lâu dài và tốn kém”.

Để anh Dao có thêm điều kiện điều trị, gia đình anh lúc này rất cần vòng tay sẻ chia từ cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Moong Văn Dao có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.310 (anh Moong Văn Dao) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Moong Văn Bường (em trai của anh Dao) theo địa chỉ: Bản Na Kho, xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0328762877.

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